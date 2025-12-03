Crown Gold Ai
- Uzman Danışmanlar
- Mike Wilson Namaru
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Crown Gold AI — Kraliyet Seviyesinde Piyasa Zekâsı
Crown Gold AI, üst düzey algoritmik mühendislik ile gelişmiş piyasa mantığını birleştiren amiral gemisi bir işlem sistemidir.
EA, “stratejik bir hükümdar” gibi davranır; karar vermeden önce piyasa gücünü, yapısal bölgeleri, volatilite evrelerini ve dönüş formasyonlarını analiz eder.
Dengeli, disiplinli ve güçlü bir altın işlem robotu isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Adaptif ATR modeli, akıllı ölçeklendirme, sermaye koruması ve seans filtreleri içerir.
Premium Özellikler
-
Kraliyet Karar Motoru: yapı + formasyon + volatilite
-
Çoklu zaman dilimi onayı + mum formasyonu tanıma
-
ATR tabanlı SL/TP ve trailing sistemi
-
Ayarlanabilir geri kazanım modu + korumacı sermaye kontrolü
-
Otomatik lot ve sabit lot
-
Uzun vadeli istikrar ve sürekli büyüme için tasarlandı
Teknik Özellikler
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: H1
-
Minimum Bakiye: $500 | Önerilen $1.000+
-
Kaldıraç: 1:50+
-
Hesap Türü: ECN / RAW
-
Risk: Varsayılan %1
-
VPS: Kesintisiz kullanım için önerilir