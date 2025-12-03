MetaGrid EA
- Uzman Danışmanlar
- Marcelas Enrico Amelang
- Sürüm: 6.0
- Etkinleştirmeler: 10
⭐ METAGRID EA — Hassasiyet. Kontrol. Gerçek Sonuçlar.
Canlı Sinyal (20.000$+ Gerçek Hesap): BURAYA TIKLAYIN
⚠️ Fiyatlandırma (Sınırlı Lansman Teklifi)
Lansman indirimi aktif.
Her satın almada fiyat 100$ artar.
Nihai fiyat: 5999$.
Metagrid’i en düşük fiyattan alabileceğiniz tek fırsat bu.
Metagrid EA, gereksiz risk olmadan istikrarlı ve tutarlı performans arayan traderlar için geliştirilmiş yeni nesil bir grid sistemidir.
Özellikle ortalama dönüşlü grid stratejisi için tasarlanan Metagrid, disiplinli işlem açılışı, akıllı pozisyon yönetimi ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
Abartı yok. Tahmin yok.
Sadece yapılandırılmış, kontrollü ve gerçek sonuçlarla desteklenen işlem performansı.
🔥 Metagrid Neden Tercih Ediliyor?
✔️ Gerçek Kanıt — 20.000$+ Doğrulanmış Gerçek Hesap
Backtest yok. Demo yok.
Metagrid gerçek sermaye ile işlem yapar; tüm işlemleri canlı olarak takip edebilirsiniz.
✔️ Kontrollü Grid Mantığı (Martingale Patlaması Yok)
Pozisyonlar sabit aralıklarla ve risk odaklı bir mantıkla akıllıca oluşturulur.
✔️ Güvenli, Tutarlı ve Uzun Vadeli Strateji
Metagrid, yüksek olasılıklı fırsatları bekler ve her grid dizisini disiplinle yönetir.
✔️ Tak & Çalıştır (Plug & Play)
Grafiğe ekleyin → riski seçin → gerisini Metagrid halleder.
⚙️ Temel Özellikler
-
Kontrollü grid yürütme
-
Akıllı volatilite filtresi
-
Sermaye koruma mantığı
-
Minimum ayarlar (yeni başlayanlar için ideal)
-
Her ECN/RAW/Standard broker ile uyumlu
-
24/5 tam otomatik işlem
📌 Gereksinimler
-
Sembol: Herhangi biri
-
Minimum depozito: 500$
-
Önerilen: 1000$+
-
Kaldıraç: 1:100–1:500
-
VPS: 24/7 kesintisiz çalışma için önerilir
🎁 Satın Alımdan Sonra
Şunları alırsınız:
✔️ Tam kurulum kılavuzu
✔️ Ayar talimatları
✔️ Risk önerileri
✔️ Özel destek
✔️ Ömür boyu güncellemeler
🚀 Hemen Başlayın
Metagrid’i satın alın
Grafiğe ekleyin
Setinizi seçin
Hassasiyetin işini yapmasına izin verin
Metagrid EA — istikrarlı, kontrollü ve profesyonel işlem deneyimi.