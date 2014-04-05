DualInstrument Candles Main

DualInstrument Candles Main 指標功能說明

一、主要功能概述

這是一個MT5自定義指標，主要功能是將兩個不同金融商品(Instrument)的價格進行合成計算，生成一個新的「合成商品」K線圖。指標會自動分析兩個輸入商品的貨幣對關係，計算出正確的合成方式，並實時顯示合成後的K線走勢。

核心應用場景：

  • 計算跨市場套利價格（例如：XAUUSD × USDCNH = XAUCNH）

  • 創建自定義合成商品進行技術分析

  • 實時監控合成價格波動

二、指標主要特點

  1. 自動化貨幣對分析：智能識別商品貨幣組成，自動判斷是否需要反轉計算

  2. 實時價格更新：支持實時報價更新，像普通交易品種一樣顯示當前價格

  3. K線顯示：完全隱藏原始圖表K線，顯示合成K線

  4. 價格線顯示：可選顯示最新價格水平線和價格標籤

  5. 自動圖表縮放：根據合成價格範圍自動調整圖表Y軸範圍

三、輸入參數詳解

1. FirstSymbol (第一個商品)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："XAUUSD"

  • 作用：指定第一個用於合成的交易商品。可以是標準貨幣對（如EURUSD）、貴金屬（如XAUUSD）、或其他金融商品。

2. SecondSymbol (第二個商品)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："USDCNH"

  • 作用：指定第二個用於合成的交易商品。指標會自動分析兩個商品之間的關係，計算出正確的合成方式。

3. UnitConversion (單位轉換係數)

  • 類型：雙精度浮點數(double)

  • 預設值：31.1034768

  • 作用：用於價格單位轉換的係數。例如，黃金交易通常以盎司為單位，而其他商品可能以不同單位計價，此係數用於標準化計算結果。

4. VisibleBars (可見K線數量)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：500

  • 作用：設定計算和顯示的歷史K線數量。減少此值可提高指標運行效率，但會限制歷史數據查看範圍。

5. ShowLastPriceLine (顯示最新價格線)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否在圖表上顯示合成商品的最新價格水平線。

6. RealTimeUpdate (實時更新)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：是否啟用實時價格更新。啟用後，指標會像普通交易品種一樣實時更新最新價格。

7. LastPriceLineColor (價格線顏色)

  • 類型：顏色(color)

  • 預設值：clrWhite

  • 作用：設定最新價格水平線的顯示顏色。

8. LineStyle (線條樣式)

  • 類型：枚舉型(ENUM_LINE_STYLE)

  • 預設值：STYLE_SOLID

  • 作用：設定價格線的樣式（實線、虛線、點線等）。

9. LineWidth (線條寬度)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：1

  • 作用：設定價格線的寬度（像素）。

10. ShowPriceLabel (顯示價格標籤)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否在價格線旁顯示價格數值標籤。

11. LabelColor (標籤顏色)

  • 類型：顏色(color)

  • 預設值：clrWhite

  • 作用：設定價格標籤的文字顏色。

12. LabelFontSize (標籤字體大小)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：8

  • 作用：設定價格標籤的字體大小。

13. LabelFont (標籤字體)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："Arial"

  • 作用：設定價格標籤的字體類型。

14. PriceMarginPercent (價格邊距百分比)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：5

  • 作用：設定圖表Y軸自動縮放時的上下邊距（百分比），確保價格線不會緊貼圖表邊緣。

15. AutoScaleChart (自動調整圖表)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否根據合成價格範圍自動調整圖表Y軸範圍。

16. PriceUpdateThreshold (價格更新閾值)

  • 類型：雙精度浮點數(double)

  • 預設值：0.0001

  • 作用：設定價格變化多少時才觸發更新顯示，避免因微小波動頻繁刷新圖表。

四、技術特性

1. 智能貨幣對分析系統

  • 自動識別標準貨幣對（6字符，如EURUSD）

  • 支持特殊商品（黃金、白銀、原油等）

  • 智能判斷合成方式（是否需要反轉計算）

2. 實時數據處理

  • 使用 iOpen() iHigh() 等函數獲取歷史數據

  • 通過 SymbolInfoDouble() 獲取實時報價

  • 自動處理數據缺失情況

3. 內存與性能優化

  • 動態調整緩衝區大小

  • 控制計算範圍以提高效率

  • 可調節的更新頻率

五、使用示例

計算黃金人民幣價格：

  • FirstSymbol: "XAUUSD"（黃金/美元）

  • SecondSymbol: "USDCNH"（美元/人民幣）

  • 合成結果: XAUCNH（黃金/人民幣）

指標會自動識別這是「XAUUSD × USDCNH」的組合，計算出XAUCNH的K線圖。

計算黃金歐元價格：

  • FirstSymbol: "XAUUSD"

  • SecondSymbol: "EURUSD"

  • 合成結果: XAUEUR（黃金/歐元）

指標會自動識別需要反轉計算（XAUUSD ÷ EURUSD），得到正確的XAUEUR價格。

六、注意事項

  1. 商品可用性：確保輸入的商品在MT5中可用且已訂閱數據

  2. 時間週期：指標使用當前圖表時間週期的數據

  3. 數據延遲：合成計算依賴於兩個商品的數據更新速度

  4. 計算精度：注意浮點數計算可能產生的微小誤差

這個指標為跨市場分析和自定義合成商品交易提供了強大的技術支持，特別適合需要監控相關性商品組合的交易者。


Önerilen ürünler
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT5 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Visual Neptune Storm Surge indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Neptune Storm Surge: Ride the Tides of Market Momentum Unleash the power of the ocean's force on your charts with the Visual Neptune Storm Surge indicator. Designed for traders who demand precision and clarity, this tool captures the raw energy of market volatility and translates it into clear, actionable trading signals. Stop guessing the trend and start trading with the confidence of a tidal wave at your back. For just $30, you can equip your trading arsenal with a sophisticated, yet i
FutureProfile
Gennady Sergienko
Göstergeler
Idea The idea is — it seems to me that exactly at 10:00 EURUSD always goes up. How can this be verified? This indicator analyzes historical data at the   same hour of the day   over the past N days and shows: ProbUp   — the probability that after a given number of bars ( HorizonBars ) the price will be higher; ZEdge   — the “strength” of the signal = average move / dispersion. This allows you to understand: “In 70% of cases, after 3 bars during this hour the market moved up.” “The signal is
FREE
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Göstergeler
Genel Bakış Multi Level ATR ve Hareketli Ortalama Bandı göstergesi, fiyat hareketlerini volatiliteyi göz önünde bulundurarak kapsamlı bir analiz sunar. Çeşitli bantlar aracılığıyla görsel temsil, trend ve konsolidasyon aşamalarını, ayrıca potansiyel tersine dönme noktalarını belirlemeyi kolaylaştırır. Özelleştirme seçenekleri sayesinde kullanıcılar, göstergeleri ticaret ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler. Özellikler Birden Fazla Bant Görselleştirmesi: Fiyat seviyeleri, yüksek, orta ve düşük değ
FREE
Turtle Trade Channels Indicator
Quang Huy Quach
Göstergeler
1. Overview The Turtle Trade Channels is a comprehensive technical analysis tool for MetaTrader 5, based on the core principles of the classic Turtle Trading system. This indicator is designed to help traders identify significant price movements by plotting dynamic price channels that highlight potential channel breakouts and reversals. The methodology is based on channel breakouts: An upward channel breakout is indicated when the price breaks above the upper channel. A downward channel breakout
FREE
BW Indicators
Sergei Gurov
Göstergeler
A tool for creating Bill Williams indicators Our tool provides the ability to set Bill Williams indicators on a chart with a mouse click. - The Awesome Oscillator (AO) indicator helps to assess the driving force of the trend. - Alligator indicator — determines the current state of the trend and possible entry and exit points. - Fractals indicator — helps to identify significant levels  - Accelerator Oscillator (AC) indicator — shows the change in trend acceleration. - Market Facilitation Index
FREE
CM Ultimate Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Göstergeler
CM Ultimate MA Indicator for MT5 The CM Ultimate MA Indicator for MetaTrader 5 is a powerful moving average–based trading tool designed for Forex, indices, stocks, and commodities. Unlike standard moving averages, this indicator adds advanced features for detecting trend direction, MA crossovers, and momentum shifts , giving traders reliable entry and exit signals. Key Features Dynamic Color Change – MA line changes color automatically based on trend direction. Smoothing Options – Reduce nois
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Göstergeler
MT4 SÜRÜMÜNÜ MÜ ARIYORSUNUZ? Eğer MetaTrader 4 kullanıyorsanız, uyumlu sürümü almak için buraya tıklayın: https://www.mql5.com/en/market/product/156250 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Profesyonel Para Birimi Güç Göstergesi (MT5) Multi-Currency Strength Dashboard PRO , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, Forex piyasasındaki ana para birimlerinin göreceli gücünü gerçek zamanlı olarak ölçen gelişmiş bir indikatördür. 28 adede kadar ana pariteyi analiz eder, 8 ana para biriminin normaliz
YaY
Sergey Shevchenko
Uzman Danışmanlar
Revolutionary Forex Trading Advisor We present to you the latest Forex trading advisor that will revolutionize your understanding of the possibilities of automated trading! This unique tool is developed using the most advanced technologies and years of professional traders' experience. Key Features of Our Advisor: High Profitability : Our advisor can generate significant profits even in the most challenging market conditions. With innovative algorithms and advanced trading strategies, your capit
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Göstergeler
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
Visual Dragon State Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Dragon State Indicator is a powerful trading tool designed to empower traders by giving them the foundation to optimize it further. This indicator is not optimized, making it a perfect choice for traders who love to tweak and customize trading tools to suit their unique strategies. The Logic Behind the Indicator The Dragon State Indicator identifies pivotal market movements using these components: Buy and Sell Signals: Buy Signal: Clearly displayed with lime-green arrows when conditions suggest
Verve ai reversal pro
Sakariya Bhaskar Nitinbhai
Göstergeler
Verve AI Reversal Pro Indicator Pro, mutlak hassasiyet ve eşsiz piyasa dinamikleri anlayışı talep eden trader’lar için nihai bir yardımcıdır. En son yapay zeka teknolojisini kullanarak, fiyat hareketlerini, hacmi ve volatiliteyi sürekli analiz eder ve yüksek olasılıklı dönüş noktalarını tam olarak oluşmadan önce tespit eder. İleri seviye makine öğrenimi algoritmalarını kanıtlanmış teknik analiz ilkeleriyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak, Verve AI karmaşık verileri net ve güvenilir sinyaller
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
Göstergeler
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – The indicator used by professional gold traders in 2025 Fully automatic indicator developed exclusively for XAUUSD (Gold). Displays in real time the most powerful institutional levels that move gold price every single day: • HVL (High Volatility Level) – Orange dashed line Dynamic extreme volatility level (20-period SMA + 1 standard deviation). Gold bounces or breaks this level 87 % of sessions with moves of +$40 to +$120. • CALL RESISTANCE – Blue
Dual Space Time
Szymon Palczynski
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Important !!! Only for real traders. If you are looking for a holy grail - please don't bother me. Multi-currency expert.          At the beginning, I suggest: EURUSD and GBPUSD               Tested in three steps ( Tester/Demo/Real  ) TF - H1  recommended Personally i use M1 for EURUSD only The most important thing is to get out of position                     "Stable version. Tester/Demo/Real ";                      "  Applied systems:";            "- Positioning system";           "- Pa
Smt correlation pair divergence ict mmxm mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Göstergeler
Pair correlation divergence. Define your pair in indicator setting with this format : SYMBOL1:SYMBOL2,SYMBOL3:SYMBOL4 Already Defined Symbols : EURUSD:GBPUSD,AUDUSD:NZDUSD,USDCHF:EURUSD,USDCAD:Crude,XAUUSD:AUDUSD Symbol name should match the exact case as you see it in left panel where all symbols are listed. CAUTION  : If you drag any symbol on screen and indicator doesn't paint(live mode, not strategy tester) then just  Right click-> indicators list-> select divergence indicator-> edit-> ok-
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Symbol1 2Changer Free
JIHUN NAM
Göstergeler
Hello, This is an easy symbol change panel. The free version only can change major pairs which are "AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, NZDUSD" The full version can add your symbols. FULL version here: https://www.mql5.com/en/market/product/71173?source=Site+Market+MT5+Indicator+New+Rating005#description Also, can change the TimeFrame as well. Symbols must be active on your Market Watch list. Parameters: ratio - change the size LineNumber - you can set that how many symbo
FREE
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
Notification TouchGuard Alert
Alireza Zahedi
Göstergeler
TouchGuard Alert – Advanced Price Alert & Notification Indicator for MetaTrader 5 (MT5) TouchGuard Alert is a fast, lightweight, and highly accurate price-touch Alert & Notification system designed for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) . It automatically sends real-time Alerts, Pop-Up Alerts, Email Notifications, Push Notifications and early-warning notifications when price touches or approaches your chart objects. Key Features (High-Precision Alert & Notification System) Comprehensive P
Average Session Range
Tien Long Tu
Göstergeler
Average Session Range: Calculate and Average the Sessions High-Low Range of Specific Time Sessions Over Multiple Days. The Session Average Range is a sophisticated and precise tool designed to calculate the volatility of specific time sessions within the trading day. By meticulously analyzing the range between the high and low prices of a defined trading session over multiple days, this tool provides traders with a clear and actionable average range. **Note:** When the trading platform is closed
FREE
Pair Spread Oscillator
Ioannis Xenos
Göstergeler
Welcome to the Pair Spread Oscillator by Xignal Coding! Ever wondered if you could monitor one asset against another—typically correlated—and spot opportunities? That’s exactly what you can do with the Pair Spread Oscillator! The Pair Spread Oscillator calculates the distance between your selected instruments and provides the mean distance and the standard deviation of your choice. This way, you can easily identify when these two instruments are moving in different directions and act before the
GoldenCeres
Keve Nagy
Göstergeler
Sevgili Forex Yatırımcıları, Geçtiğimiz yıl boyunca ticaret yolculuğumuzda önemli bir rol oynayan GoldenCeres Göstergesi’ni tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. En yakın arkadaşım ve ben bu göstergeyi Forex piyasalarında başarıyla yol almak için kullanıyoruz ve şimdi bunu MQL5 topluluğuyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. GoldenCeres, Forex ticaretinde biraz deneyime sahip olan yatırımcılar için tasarlanmış sezgisel ve kullanıcı dostu bir göstergedir. Karar verme süreçlerini basitleştiren, he
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Historical Spread Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
Göstergeler
Hello! My name is Saullo and I am an MQL5/4 programmer specializing in custom services for Metatrader. This is a very simple indicator that shows on the chart the history of the spread of each candle of the chart's asset. Follow me on instagram: @saullo_algotrader If you need custom development services for metatrader contact me on instagram. Thank you very much!
FREE
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Göstergeler
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Göstergeler
FULL TREND KILLER is an indicator based on Bollingen Bands and it is easy to use; no internal adjustments to be made. It is specially designed for synthetic indices but also works well on Forex Assets. The best time frame to use on synthetic indices is M15, this is just a tip, however it can be used on all time frames. Settings : BANDS PERIOD Push Notification Email Notification Audible Alert
So Easy Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
So Easy Indicator: Your Simple Path to Clearer Market Signals Unlock a clearer view of the market with the So Easy Indicator, a powerful yet intuitive tool designed to simplify your trading decisions. For just $30, you can add this robust indicator to your MetaTrader platform and start identifying potential market turning points with greater confidence. Forget chart clutter and confusing signals; the So Easy Indicator focuses on the core dynamics of market volatility and momentum to provide cle
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.71 (51)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.9 (30)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (27)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (4)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (22)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
IX Power MT5
Daniel Stein
4.91 (11)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Göstergeler
Basitçe söylemek gerekirse, mevcut mum çubuğunun yanında “pip” olarak bilinen beyaz sayıların hareketi görünmeye başladığında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Beyaz “pip”ler, bir alım veya satım işleminin şu anda aktif olduğunu ve beyaz renkleriyle belirtildiği gibi doğru yönde ilerlediğini gösterir. Beyaz pip hareketi durduğunda ve sabit yeşil renge dönüştüğünde, bu mevcut ivmenin sona erdiğini gösterir. Sayıların yeşil rengi, alım veya satım işlemiyle elde edilen toplam kârı “pip” cinsinden t
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Göstergeler
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Göstergeler
Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi,   ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC)   ve   hacim   veya   emir akışına   dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel   likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları   ve   önemli günlük seviyeleri   belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Göstergeler
AÇIKLAMA ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper), fiyat hareketini analiz eden ve geçerli impulsları, düzeltmeleri ve SCOB'ları (Single Candle Order Block) tanımlayan göstergedir. Esnek, bilgilendirici, kullanımı kolay olması ve tüccarın en likit ilgi alanlarına yönelik farkındalığını önemli ölçüde artırması nedeniyle her türlü teknik analizle kullanılabilen güçlü bir araçtır. AYARLAR Genel | Görsel Renk teması — ICSM'nin renk temasını tanımlar. SCOB | Görsel SCOB'u göster — SCOB'u etkinleş
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Göstergeler
Trend Line PRO   göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO   ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
TALİMATLAR RUS  /  TALİMATLAR   ENG  /  Sürüm MT4 Ana fonksiyonları: Satıcı ve alıcıların aktif bölgelerini görüntüler! Gösterge, satın alma ve satışlar için tüm doğru ilk dürtü seviyelerini/bölgelerini görüntüler. Giriş noktaları arayışının başladığı bu seviyeler/bölgeler etkinleştirildiğinde, seviyeler renk değiştirir ve belirli renklerle doldurulur. Ayrıca, durumun daha sezgisel bir şekilde algılanması için oklar görünür. LOGIC AI - Bir şablonu etkinleştirirken giriş noktalarını aramak için
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Göstergeler
SuperScalp Pro  — Hibrit Supertrend Scalper SuperScalp Pro, klasik Supertrend kavramını genişleterek bir hibrit scalping aracına dönüştürür; çoklu zaman dilimlerinde (M1–H1) kısa-orta vadeli kurulumlar için tasarlanmıştır. Göstergede görsel olarak sezilebilir bir Supertrend bandı ile birden fazla isteğe bağlı onay metriği birleştirilerek yüksek olasılıklı girişler sağlanırken risk yönetimi basit tutulur: stop loss ve take profit seviyeleri ATR’den dinamik olarak hesaplanır ve doğrudan grafik üze
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Göstergeler
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Yazarın diğer ürünleri
GoldenRMB Canldes
Hung Wen Lin
Göstergeler
一、指标核心功能 本指标是 MT5 平台专属自定义技术指标，需依赖市场报价中的 XAUUSD（外盘黄金）和 USDCNH（离岸人民币）两个品种，通过专属算法将两者行情混合计算后，生成以 “公克” 为单位的外盘黄金离岸人民币报价 K 柱图，帮助你直观对照中国境内黄金市场（如上海黄金交易所）的行情变化，发现跨市场价差机会或趋势联动信号。 二、适用环境 交易平台：MetaTrader 5（MT5）桌面版（支持 Windows/macOS 系统，暂不支持移动端） 必备前提：MT5 “市场报价” 面板中必须同时存在 XAUUSD（外盘黄金） 和 USDCNH（离岸人民币） 两个品种（需确保平台已添加对应品种组） 适用场景：黄金跨市场分析（外盘黄金离岸人民币报价 vs 中国境内黄金行情） 时间周期：无限制（可在 M1~MN1 任意周期使用，建议与境内黄金交易周期保持一致，如 H1、H4） 三、使用步骤 确认品种有效性：加载后若指标正常显示 K 柱，说明 “市场报价” 中已存在 XAUUSD 和 USDCNH；若显示空白或提示 “品种未找到”，需先在 MT5【市场报价】面板右键→【显示所有品种】，找
FREE
GoNewBigEURUSD
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 單品種交易:   根據信號產生器做EURUSD單品種的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:   開單頻率及持倉時間一週 安全的風險控制: 在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 交易品種 EURUSD (品種必須列在報價清單上) 啟動資金使用1500美金即可運行 免費版只能交易EURUSD 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美金以上 能更加確保交易帳戶的安全 參數 Magic : 自訂義EA持倉的辨識碼 Comm :
FREE
NoLoserMT5
Hung Wen Lin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
NoLoser是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  只支持歐美貨幣對使用 NoLoser設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 自適應的單量計算: 根據現有資金狀況調整可以進場的單量.資金量高的時候,獲利隨之增加,反之資金量減少時,虧損隨之減少. 簡單的設定方式: 只需簡單的設定,調整信號的計算範圍即可. 啟動資金必須在2000美金以上 才能確保交易帳戶的安全 購買後聯繫賣家,可提供進階的工程版,可以做更完整的歷史測試.
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
概述 這是一個專為MT5平台設計的 高級交易分析工具 ，能夠深度解析交易歷史記錄，幫助交易者從數據中挖掘有價值的交易洞察，優化交易策略並提升盈利能力。 核心用途 策略性能評估 自動識別並分析所有交易策略的表現 評估每個策略的盈利能力、穩定性和風險水平 提供客觀的策略評級，從A+到D級 交易模式發現 識別最有效的交易品種和時段 發現盈利的交易習慣和需要避免的模式 分析不同市場條件下的策略表現 風險管理優化 計算最大回撤和風險指標 評估策略的穩定性和一致性 提供風險調整後的表現分析 主要功能 智能策略檢測 自動識別交易策略 ：通過魔術號碼自動分組不同策略 策略類型識別 ：自動檢測23種常見策略類型，包括趨勢跟踪、均值回歸、突破策略等 手動與自動交易分離 ：分別分析手動交易和EA自動交易表現 多維度分析體系 策略維度 ：按每個交易策略分析綜合表現 品種維度 ：分析不同交易品種的盈利特性 時間維度 ：識別最佳交易時段和日期 評論維度 ：從交易評論中提取策略信息 高級評論分析 智能評論解析 ：自動從交易評論中識別策略類型 評論標準化 ：將相似評論歸類分析 跨策略評論對比 ：分析同一評論在不同策略
FREE
GoDarkSunEURUSD
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 單品種交易:   根據信號產生器做EURUSD單品種的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 M15 交易品種 EURUSD (品種必須列在報價清單上) 啟動資金使用1500美金即可運行 免費版只能交易EURUSD 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美金以上 能更加確保交易帳戶的安全   參數 Magic : 自訂義EA持倉的
FREE
NoLoserMT4
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
NoLoser是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  只支持不添加後綴名的歐美貨幣對使用 NoLoser設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 自適應的單量計算: 根據現有資金狀況調整可以進場的單量.資金量高的時候,獲利隨之增加,反之資金量減少時,虧損隨之減少. 簡單的設定方式: 只需簡單的設定,調整信號的計算範圍即可. 啟動資金必須在2000美金以上 才能確保交易帳戶的安全
FREE
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
SmartTradeAnalyser 智能交易分析腳本 - 完整介紹 腳本概述 這是一個專為MT4平台設計的高級交易分析工具，能夠深度解析交易歷史記錄，幫助交易者從數據中挖掘有價值的交易洞察，優化交易策略並提升盈利能力。 核心用途 策略性能評估 自動識別並分析所有交易策略的表現 評估每個策略的盈利能力、穩定性和風險水平 提供客觀的策略評級，從A+到D級 交易模式發現 識別最有效的交易品種和時段 發現盈利的交易習慣和需要避免的模式 分析不同市場條件下的策略表現 風險管理優化 計算最大回撤和風險指標 評估策略的穩定性和一致性 提供風險調整後的表現分析 主要功能 智能策略檢測 自動識別交易策略：通過魔術號碼自動分組不同策略 策略類型識別：自動檢測23種常見策略類型，包括趨勢跟踪、均值回歸、突破策略等 手動與自動交易分離：分別分析手動交易和EA自動交易表現 多維度分析體系 策略維度：按每個交易策略分析綜合表現 品種維度：分析不同交易品種的盈利特性 時間維度：識別最佳交易時段和日期 評論維度：從交易評論中提取策略信息 高級評論分析 智能評論解
FREE
DrawerWeightLineMT5
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
多張持倉單交易時,無法目視化觀察當前市價對應持倉單的關係. 使用此腳本,可以快速畫出報價框品種的多頭平均價 空頭平均價以及加權平均價 讓所有的持倉單可以從報價表上可以快速簡潔的了解到當前市價與持倉單的關係 多頭平均價為所有同品種的多頭持倉單平均價 空頭平均價為所有同品種的空 頭 持倉單平均價 加權平均價為所有同品種的不分多空頭加權後的持倉單平均價 設定參數 BuyAvgLineClr         設定多頭平均價線的顏色 BuyAvgLineStyle         設定多頭平均價線的風格 SellAvgLineClr            設定空頭平均價線的顏色 SellAvgLineStyle      設定空頭平均價線的風格 WeigthAvgLineClr     設定加權平均價線的顏色 WeigthAvgLineStyle   設定加權平均價線的風格
FREE
DraewWeigthLine
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
多張持倉單交易時,無法目視化觀察當前市價對應持倉單的關係. 使用此腳本,可以快速畫出報價框品種的多頭平均價 空頭平均價以及加權平均價 讓所有的持倉單可以從報價表上可以快速簡潔的了解到當前市價與持倉單的關係 多頭平均價為所有同品種的多頭持倉單平均價 空頭平均價為所有同品種的空 頭 持倉單平均價 加權平均價為所有同品種的不分多空頭加權後的持倉單平均價 設定參數 BuyAvgLineClr         設定多頭平均價線的顏色 BuyAvgLineStyle       設定多頭平均價線的風格 SellAvgLineClr          設定空頭平均價線的顏色 SellAvgLineStyle      設定空頭平均價線的風格 WeigthAvgLineClr     設定加權平均價線的顏色 WeigthAvgLineStyle   設定加權平均價線的風格
FREE
TrailingTrader
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
啟用TrailingTrader腳本後 報價視窗的交易品種 將會進行移動止損 設定參數 TrailingDistance 啟動移動的點數 TrailingCallBack 移動止損的回調點數 工作原理 持倉單在獲利的條件下 市價超過設定的點數時 腳本自動設定止損線在市價回調的點數位置 當市價繼續往獲利的方向運行時 止損線會持續往運行方向調整 直到市價回調到止損線時獲利平倉 當同一品種持有多張持倉單時 移動止損會分開運行 當盈利超過一定的範圍時 移動止損線會形成同步狀況 特點 當交易員習慣手動開單 又無法長時間盯盤時 可以啟用移動止損 當持倉單一旦觸發工作 就可以確認該單會在獲利的條件下出場 起用條件 需要使用MT5交易的電腦全天候開機運行 可以啟用腳本後 再同步到官方VPS 此時同步的腳本可以全天候監視交易帳戶
FREE
NoLoserMultMT4
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
NoLoserMult是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 自適應的單量計算: 根據現有資金狀況調整可以進場的單量.資金量高的時候,獲利隨之增加,反之資金量減少時,虧損隨之減少. 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 熱門多品種交易:   根據信號產生器做EURUSD GBPUSD JPYUSD多品種的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 中期交易策略:   開單頻率及持倉時間約一兩週 環境 使用時間框 H1 交易品種 EURUSD GBPUSD USDJPY (三個品種必須列在報價清單上) 啟動資金建議使用1000美金以上 可同時運作多個品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數設定 注意  有後綴名的不適用 EURUS
NoLoserMult
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
NoLoserMult是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 自適應的單量計算: 根據現有資金狀況調整可以進場的單量.資金量高的時候,獲利隨之增加,反之資金量減少時,虧損隨之減少. 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 熱門多品種交易: 根據信號產生器做EURUSD GBPUSD JPYUSD多品種的交易 無華麗顯示面板: 將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 中期交易策略: 開單頻率及持倉時間約一兩週 環境 使用時間框 H1 交易品種 EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY (四個品種必須列在報價清單上) 啟動資金必須在2000美金以上 才能確保交易帳戶的安全 參數 Magic : EA持倉的辨識碼 Comm : EA持倉的備註
TrailingTradePro
Hung Wen Lin
Yardımcı programlar
啟用TrailingTrader腳本後 報價視窗的交易品種 將會進行移動止損 設定參數 Symbol 設定需要移動止損的持倉品種 中間需要以","分隔 Magic 輸入需要移動止損的持倉單是別號 不需要識別時輸入-1 Comm 輸入 需要移動止損的持倉單是備註 不需要識別時不做任何輸入 TrailingDistance 啟動移動的點數 TrailingCallBack 移動止損的回調點數 工作原理 持倉單在獲利的條件下 市價超過設定的點數時 腳本自動設定止損線在市價回調的點數位置 當市價繼續往獲利的方向運行時 止損線會持續往運行方向調整 直到市價回調到止損線時獲利平倉 當同一品種持有多張持倉單時 移動止損會分開運行 當盈利超過一定的範圍時 移動止損線會形成同步狀況 特點 當交易員習慣手動開單 又無法長時間盯盤時 可以啟用移動止損 當持倉單一旦觸發工作 就可以確認該單會在獲利的條件下出場 可以跟EA交穿插使用 根據EA設定的Magic或Command做介入式管理 起用條件 需要使用MT5交易的電腦全天候開機運行 可以啟用腳本後 再同步到官方VPS 此時同步的腳本可以全天候監視交
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt