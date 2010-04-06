Anti Scalping Trader mh
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 26.12
- Etkinleştirmeler: 10
"ANTI SCALPING TRADER EA" - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayanan gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir!
Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 14 Set_file mevcut!
Test ve işlem için EA Set_file'larını indirin:
İşlem fikri, kendi bulduğum tamamen yeni bir Fiyat Hareketi modeline dayanıyor!
"ANTI SCALPING TRADER" çok iyi bir yatırımdır - tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi olduğu için yıllarca işinize yarayacaktır!
EA Özellikleri:
- EA aynı anda 14 paritede işlem yapabilir.
- Her işlem, makul bir kâr elde etmeyi hedefler; bu kesinlikle bir scalping yaklaşımı değildir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz.
- Dar spread gereksinimleri yoktur; EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMAZ.
- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
- Her işlemde, broker tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.
- SL ve TP dinamiktir; varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- Tazminat modu, EA ayarlarında mevcuttur.
- İşlem çiftleri: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Zaman dilimi: sadece D1.
- Çalışma süresi: EA, Gün sonu mumunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra emir vermediyse, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
İşlem sistemi nasıl kurulur:
-Aşağıdaki 14 grafiği açın:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
-Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
-Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
-Her grafikte EA'ya ilgili "Set_file" komutunu uygulayın.
-Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken, MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 açık bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.