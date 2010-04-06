Max Gold Scalping EA ms

MAX GOLD SCALPING EA - XAUUSD (altın) paritesi için tamamen otomatik bir işlem sistemidir - istikrarlı büyümesiyle oldukça güvenlidir.





Bu, şu anda piyasadaki en istikrarlı Altın EA'larından biridir ve özellikle M5 zaman dilimi için tasarlanmıştır.





MAX GOLD SCALPING EA, Prop_firm ticareti ve FTMO challenge için de uygundur.





Test ve alım satım için Set_file'ı kullanın: XAUUSD set_file'ı indirin





EA özellikleri:

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi Fixed_SL'si vardır.

- Bu EA oldukça kullanıcı dostudur ve hem profesyonel yatırımcılar hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak, ilgili Set_file'ı uygulamak ve bilgisayarı çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanmak).

- EA, 1 dakikalık doğrulukla Hassas çalışma süresi filtresine sahiptir. - EA, işlemlerde 1'den fazla emir kullanmaz.

- Boşlukları önlemek için Cuma'dan Pazartesi'ye emir tutmaz.

- Scalping teknikleri.

- Bileşik faiz pozisyon büyüklüğü yönetim yöntemi uygulandı.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 50 ABD dolarıdır.

- Zaman Dilimi: sadece M5.

- İşlem çifti: sadece XAUUSD (altın).

- İşlem süresi: EA, ABD seansının sonunda ve Asya seansının başında giriş sinyalleri arar.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığındaki herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %1-6 risk (varsayılan Set_file'da %4, ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.

- EA'nın Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu XAUUSD paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Öz Sermayeyi ve Marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Kurulum:

Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- XAUUSD grafiğini açın.

- Grafikte M5 zaman dilimini seçin.

- EA'yı grafiğe ekleyin.

- İlgili "Set_file" dosyasını EA'ya uygulayın. Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü bilgisayarda (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Broker sunucunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerınızın saat dilimini kontrol etmek için). Size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.