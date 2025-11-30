AutoTradeBot DowJones

AutoTradeBot++ – Çizgi Tabanlı Bekleyen Emirler & Çok Seviyeli Risk-Free EA

Çizgini çiz. Riskini belirle. Gerisini robota bırak.

AutoTradeBot++, grafiği temiz tutmak isteyen, her işlemde dolara göre sabit risk kullanmak ve otomatik risk-free (zararsız) yönetim isteyen trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir işlem ve risk yönetimi Expert Advisor’dır. Nerede işleme gireceğine sen karar verirsin, işlemin nasıl açılıp yönetileceğini EA üstlenir.

AutoTradeBot++ için Altın (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), tüm Forex pariteleri ve S&P500 (US500) için özel sürümler bulunmaktadır. Bu sürümleri geliştirici panelinden ve TesterMob platformlarından indirebilirsiniz: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Konsept: Sadece çizgiye isim vererek trade et

Her emri tek tek manuel açmak yerine AutoTradeBot++, grafik üzerindeki yatay çizgileri işlem talimatı olarak kullanır. Tek yapman gereken çizgiyi çizip isim vermek, örneğin:

  • 1_buy_0.10 → 0.10 lotluk Buy bekleyen emir
  • 1_sell_0.05 → 0.05 lotluk Sell bekleyen emir

EA otomatik olarak:

  • Buy mı Sell mi olduğunu tespit eder;
  • Limit mi yoksa Stop emir mi olması gerektiğine karar verir;
  • Tanımladığın Risk (USD) ve RR oranına göre SL ve TP hesaplar;
  • Çizgiyi taşıdığında ya da sildiğinde ilgili bekleyen emri oluşturur, günceller veya siler.

Sen fiyat seviyelerine ve analize odaklanırsın, AutoTradeBot++ bu çizgileri net ve tutarlı emirlere dönüştürür.

💰 Gerçek dolar bazlı risk yönetimi

AutoTradeBot++’ın merkezinde net ve sıkı bir risk modeli vardır: Risk (USD) ve Risk-to-Reward oranını belirlersin, geri kalan tüm hesaplamaları EA yapar.

  • Pozisyon büyüklüğü, risk tutarından, tick değerinden ve SL mesafesinden hesaplanır;
  • Her işlemdeki maksimum zarar, belirlediğin risk tutarını geçmeyecek şekilde SL konumlandırılır;
  • TP, seçtiğin RR oranına (1:2, 1:3, …) göre ayarlanır;
  • Broker’ın minimum stop mesafeleri otomatik olarak kontrol edilir.

Hesabın küçük ya da büyük olması fark etmez; her settep’te riskin sabit, ölçülebilir ve tekrar edilebilir kalır.

🔒 Çok seviyeli Risk-Free motoru

AutoTradeBot++ içerisinde güçlü bir çok seviyeli risk-free sistemi bulunur. Fiyat senin yönüne gittikçe, EA hesabını korur. SL’yi nereye çekmen gerektiğini tahmin etmene gerek yok; EA, tanımladığın risk tutarını referans alır.

  • İşlem en az 1R kara ulaştığında, SL’yi break-even (zararsız seviye)’e çekebilir veya kademeli kar kilitlemeye başlayabilir (ayarlanabilir);
  • 2R, 3R, … seviyelerinde SL kademeli olarak ileri taşınır ve daha fazla kar kilitlenir;
  • Her pozisyon için son uygulanan risk-free seviyesi global değişkende saklanır, gereksiz SL değişimi önlenir;
  • Sadece daha iyi SL değerleri kabul edilir; EA, stopunu asla kötüleştirmez.

Böylece işlemlerin dinamik ve adım adım yönetilen bir sürece dönüşür; piyasa senin yönüne gittikçe daha fazla kar korunur.

🛡️ Güvenlik filtreleri ve akıllı emir yönetimi

  • Marjin kontrolü – Her emri göndermeden önce EA, serbest marjini kontrol eder; yeterli değilse, emir güvenli şekilde atlanır;
  • Broker stop seviyeleri – SL ve TP mesafeleri broker’ın minimum koşullarına göre doğrulanır;
  • Temizlik mantığı – Çizgiyi silersen ilgili bekleyen emir de silinir; emir dolduğunda ise çizgi otomatik olarak kaldırılır;
  • Magic Number ve sembol filtreleri, diğer EA’lerin ve manuel işlemlerinin etkilenmemesini sağlar.

📊 Grafikte bilgi paneli (opsiyonel ve hafif)

AutoTradeBot++ ile açıp kapatabileceğin kompakt bir bilgi paneli gelir:

  • Hesap Balance ve Equity;
  • Kullanılan marjin, boş marjin, Margin Level %;
  • Açık pozisyon sayısı ve anlık floating P/L;
  • Tüm bekleyen emirlerin listesi: emir tipi, lot, giriş fiyatı, SL ve TP.

Paneli çift tıklamayla gizleyip gösterebilir ve grafiğin istediğin köşesine sürükleyebilirsin. Eğer çok sade bir grafik seviyorsan, input ayarlarından label ve okları kapatabilirsin.

⚙️ Minimal ve kullanımı kolay arayüz

Grafikte şunları görürsün:

  • Paneli açıp kapatmak için küçük bir [+]/[-] tutamaç;
  • EA input’larını (risk, RR vb.) nereden değiştireceğini gösteren bir buton;
  • Risk-free motorunu hızlıca açıp kapatmak için bir Risk-Free butonu.

Tüm arayüz elemanları hafif, sürüklenebilir ve grafiği kalabalıklaştırmaz.

👤 AutoTradeBot++ kimler için uygun?

  • Scalper’lar – hızlı ve tutarlı emir açılışı, net dolar bazlı risk isteyenler;
  • Gün içi trader’lar – önemli seviyelere birden fazla bekleyen emir yerleştirenler;
  • Swing trader’lar – fiyat ilerledikçe karın otomatik ve kademeli korunmasını isteyenler;
  • Halihazırda stratejisi olan ve işlem yürütme ile risk yönetimini otomatikleştirmek isteyen tüm trader’lar.

AutoTradeBot++ sinyal üretmez. Kararı sen verirsin; EA sadece senin seviye ve risk kurallarını disiplinli bir yürütme sürecine dönüştürür.

🚀 Çizgilerini profesyonel bir trade motoruna dönüştür

Her seferinde lot hesaplamaktan, SL’yi elde break-even’a taşımaktan ve işlemleri ekranda beklemekten yorulduysan, AutoTradeBot++ senin yeni işlem asistanın olabilir.

Seviyelerini çiz, riskini tanımla ve emir gönderme, güvenlik kontrolleri ve çok seviyeli risk-free yönetimini bu EA’ya bırak.

Sen edge’ine odaklan, AutoTradeBot++ onu disiplinle uygulasın.

Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Market Time Watch Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı Market Time Watch, grafikte yerel saati , sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar. İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı s
FREE
Smart Risk Manager MT5
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur. Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır. Özellikler ️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama ️ Çok hafif — p
FREE
Smart Risk Manager Mini 4
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur. Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır. Özellikler ️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama ️ Çok hafif — p
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Market Time Watch Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı Market Time Watch, grafikte yerel saati , sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar. İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı s
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir: Yön (Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre) Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmışt
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir: Yön (Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre) Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmışt
AutoTradeBot GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Uzman Danışmanlar
AutoTradeBot++ – Çizgi Tabanlı Bekleyen Emirler & Çok Seviyeli Risk-Free EA Çizgini çiz. Riskini belirle. Gerisini robota bırak. AutoTradeBot++ , grafiği temiz tutmak isteyen, her işlemde dolara göre sabit risk kullanmak ve otomatik risk-free (zararsız) yönetim isteyen trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir işlem ve risk yönetimi Expert Advisor’dır. Nerede işleme gireceğine sen karar verirsin, işlemin nasıl açılıp yönetileceğini EA üstlenir. AutoTradeBot++ için Altın (XAUUSD) , Dow Jones (U
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Uzman Danışmanlar
AutoTradeBot++ – Çizgi Tabanlı Bekleyen Emirler & Çok Seviyeli Risk-Free EA Çizgini çiz. Riskini belirle. Gerisini robota bırak. AutoTradeBot++ , grafiği temiz tutmak isteyen, her işlemde dolara göre sabit risk kullanmak ve otomatik risk-free (zararsız) yönetim isteyen trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir işlem ve risk yönetimi Expert Advisor’dır. Nerede işleme gireceğine sen karar verirsin, işlemin nasıl açılıp yönetileceğini EA üstlenir. AutoTradeBot++ için Altın (XAUUSD) , Dow Jones (U
