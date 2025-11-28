Aquila Gridmaster PropVersion

AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard.

Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement, das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird.

Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände, um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Nach einem abgeschlossenen Basket werden die Gewinne sofort realisiert – ideal für ständige Equity-Akkumulation bei kontrolliertem Risiko.

Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD H1 für die Jahre 2024 und 2025, simulierte Kontogröße 100.000 USD, 1:50 Leverage sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Prop Firm Compliance – Automatisiert

Daily-Drawdown-Hardcut in USD
→ Wenn der definierte Tagesverlust erreicht wird:
sofortiger Total-Close + Handelstop bis Tageswechsel

Gesamtvolumen-Limit
→ verhindert Broker-Fehler wie „Volume limit reached“ im MetaQuotes Market

Margin-Schutz & Rescue-Modus
→ verhindert tiefe Grids in starken Trendphasen, insbesondere bei Risko durch eine zunehmend turbulente Geopolitik und makroökonomische Einflussfaktoren.

Keine Hedge-Konflikte
→ klare Richtung & intelligente Umschaltung

Gedacht um den engen Trading-Regeln bei der Nutzung von Prop-Konten Rechnung zu tragen — vollautomatisch.

Zusatzfeature: OnChart Dashboard


Yazarın diğer ürünleri
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Uzman Danışmanlar
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster Optimized
Daniel Schlemper
Uzman Danışmanlar
Kurzbeschreibung AquilaGridMaster – Grid + Filter Edition ist ein moderner Counter-Trend Grid Expert Advisor, der speziell darauf ausgelegt ist, extreme Trendphasen und News-Volatilität zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Der EA baut systematisch Limit-Grids in Gegenrichtung des Trends auf und schließt alle Positionen gemeinsam im Gewinn (Basket-TP). Neu gegenüber Grundversion Volatilitätsfilter – ATR & Kerzenrange soll das Marktumfeld   prüfen   → keine neuen Grid-Einstiege bei
Aquila Gridmaster Optimized EquityScaling
Daniel Schlemper
Uzman Danışmanlar
Kurzbeschreibung Die Scalp + Equity Scaling Edition erweitert die Filter-Version um dynamische Positionsgrößen, sodass das System automatisch mit dem Kontowachstum mit-skaliert. Viele kleine Grid-Trades sollen für stetige, zinsenähnliche Gewinnprogression sorgen (keine Gewinngarantie wie immer !) Neu gegenüber Filter-Edition Equity-basiertes Compounding – Lotgröße wächst proportional zur Kontogröße – Maximalvolumen skaliert automatisch mit → positiver Schneeballeffekt auf das Konto Scalp-O
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt