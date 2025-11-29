AutoTradeBot GOLD

Çizgini çiz. Riskini belirle. Gerisini robota bırak.

AutoTradeBot++, grafiği temiz tutmak isteyen, her işlemde dolara göre sabit risk kullanmak ve otomatik risk-free (zararsız) yönetim isteyen trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir işlem ve risk yönetimi Expert Advisor’dır. Nerede işleme gireceğine sen karar verirsin, işlemin nasıl açılıp yönetileceğini EA üstlenir.

AutoTradeBot++ için Altın (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), tüm Forex pariteleri ve S&P500 (US500) için özel sürümler bulunmaktadır. Bu sürümleri geliştirici panelinden ve TesterMob platformlarından indirebilirsiniz: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Konsept: Sadece çizgiye isim vererek trade et

Her emri tek tek manuel açmak yerine AutoTradeBot++, grafik üzerindeki yatay çizgileri işlem talimatı olarak kullanır. Tek yapman gereken çizgiyi çizip isim vermek, örneğin:

1_buy_0.10 → 0.10 lotluk Buy bekleyen emir

1_sell_0.05 → 0.05 lotluk Sell bekleyen emir

EA otomatik olarak:

Buy mı Sell mi olduğunu tespit eder;

Limit mi yoksa Stop emir mi olması gerektiğine karar verir;

mi yoksa emir mi olması gerektiğine karar verir; Tanımladığın Risk (USD) ve RR oranına göre SL ve TP hesaplar;

ve RR oranına göre ve hesaplar; Çizgiyi taşıdığında ya da sildiğinde ilgili bekleyen emri oluşturur, günceller veya siler.

Sen fiyat seviyelerine ve analize odaklanırsın, AutoTradeBot++ bu çizgileri net ve tutarlı emirlere dönüştürür.

💰 Gerçek dolar bazlı risk yönetimi

AutoTradeBot++’ın merkezinde net ve sıkı bir risk modeli vardır: Risk (USD) ve Risk-to-Reward oranını belirlersin, geri kalan tüm hesaplamaları EA yapar.

Pozisyon büyüklüğü, risk tutarından , tick değerinden ve SL mesafesinden hesaplanır;

, tick değerinden ve SL mesafesinden hesaplanır; Her işlemdeki maksimum zarar , belirlediğin risk tutarını geçmeyecek şekilde SL konumlandırılır;

, belirlediğin risk tutarını geçmeyecek şekilde SL konumlandırılır; TP, seçtiğin RR oranına (1:2, 1:3, …) göre ayarlanır;

(1:2, 1:3, …) göre ayarlanır; Broker’ın minimum stop mesafeleri otomatik olarak kontrol edilir.

Hesabın küçük ya da büyük olması fark etmez; her settep’te riskin sabit, ölçülebilir ve tekrar edilebilir kalır.

🔒 Çok seviyeli Risk-Free motoru

AutoTradeBot++ içerisinde güçlü bir çok seviyeli risk-free sistemi bulunur. Fiyat senin yönüne gittikçe, EA hesabını korur. SL’yi nereye çekmen gerektiğini tahmin etmene gerek yok; EA, tanımladığın risk tutarını referans alır.

İşlem en az 1R kara ulaştığında, SL’yi break-even (zararsız seviye)’e çekebilir veya kademeli kar kilitlemeye başlayabilir (ayarlanabilir);

kara ulaştığında, SL’yi (zararsız seviye)’e çekebilir veya kademeli kar kilitlemeye başlayabilir (ayarlanabilir); 2R, 3R, … seviyelerinde SL kademeli olarak ileri taşınır ve daha fazla kar kilitlenir;

seviyelerinde SL kademeli olarak ileri taşınır ve daha fazla kar kilitlenir; Her pozisyon için son uygulanan risk-free seviyesi global değişkende saklanır, gereksiz SL değişimi önlenir;

Sadece daha iyi SL değerleri kabul edilir; EA, stopunu asla kötüleştirmez.

Böylece işlemlerin dinamik ve adım adım yönetilen bir sürece dönüşür; piyasa senin yönüne gittikçe daha fazla kar korunur.

🛡️ Güvenlik filtreleri ve akıllı emir yönetimi

Marjin kontrolü – Her emri göndermeden önce EA, serbest marjini kontrol eder; yeterli değilse, emir güvenli şekilde atlanır;

– Her emri göndermeden önce EA, serbest marjini kontrol eder; yeterli değilse, emir güvenli şekilde atlanır; Broker stop seviyeleri – SL ve TP mesafeleri broker’ın minimum koşullarına göre doğrulanır;

– SL ve TP mesafeleri broker’ın minimum koşullarına göre doğrulanır; Temizlik mantığı – Çizgiyi silersen ilgili bekleyen emir de silinir; emir dolduğunda ise çizgi otomatik olarak kaldırılır;

– Çizgiyi silersen ilgili bekleyen emir de silinir; emir dolduğunda ise çizgi otomatik olarak kaldırılır; Magic Number ve sembol filtreleri, diğer EA’lerin ve manuel işlemlerinin etkilenmemesini sağlar.

📊 Grafikte bilgi paneli (opsiyonel ve hafif)

AutoTradeBot++ ile açıp kapatabileceğin kompakt bir bilgi paneli gelir:

Hesap Balance ve Equity ;

ve ; Kullanılan marjin , boş marjin , Margin Level % ;

, , ; Açık pozisyon sayısı ve anlık floating P/L;

Tüm bekleyen emirlerin listesi: emir tipi, lot, giriş fiyatı, SL ve TP.

Paneli çift tıklamayla gizleyip gösterebilir ve grafiğin istediğin köşesine sürükleyebilirsin. Eğer çok sade bir grafik seviyorsan, input ayarlarından label ve okları kapatabilirsin.

⚙️ Minimal ve kullanımı kolay arayüz

Grafikte şunları görürsün:

Paneli açıp kapatmak için küçük bir [+]/[-] tutamaç;

tutamaç; EA input’larını (risk, RR vb.) nereden değiştireceğini gösteren bir buton;

Risk-free motorunu hızlıca açıp kapatmak için bir Risk-Free butonu.

Tüm arayüz elemanları hafif, sürüklenebilir ve grafiği kalabalıklaştırmaz.

👤 AutoTradeBot++ kimler için uygun?

Scalper ’lar – hızlı ve tutarlı emir açılışı, net dolar bazlı risk isteyenler;

’lar – hızlı ve tutarlı emir açılışı, net dolar bazlı risk isteyenler; Gün içi trader ’lar – önemli seviyelere birden fazla bekleyen emir yerleştirenler;

’lar – önemli seviyelere birden fazla bekleyen emir yerleştirenler; Swing trader ’lar – fiyat ilerledikçe karın otomatik ve kademeli korunmasını isteyenler;

’lar – fiyat ilerledikçe karın otomatik ve kademeli korunmasını isteyenler; Halihazırda stratejisi olan ve işlem yürütme ile risk yönetimini otomatikleştirmek isteyen tüm trader’lar.

AutoTradeBot++ sinyal üretmez. Kararı sen verirsin; EA sadece senin seviye ve risk kurallarını disiplinli bir yürütme sürecine dönüştürür.

🚀 Çizgilerini profesyonel bir trade motoruna dönüştür

Her seferinde lot hesaplamaktan, SL’yi elde break-even’a taşımaktan ve işlemleri ekranda beklemekten yorulduysan, AutoTradeBot++ senin yeni işlem asistanın olabilir.

Seviyelerini çiz, riskini tanımla ve emir gönderme, güvenlik kontrolleri ve çok seviyeli risk-free yönetimini bu EA’ya bırak.

Sen edge’ine odaklan, AutoTradeBot++ onu disiplinle uygulasın.