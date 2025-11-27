Aquila Gridmaster Optimized
- Uzman Danışmanlar
- Daniel Schlemper
- Sürüm: 1.4
- Etkinleştirmeler: 15
Kurzbeschreibung
AquilaGridMaster – Grid + Filter Edition ist ein moderner Counter-Trend Grid Expert Advisor, der speziell darauf ausgelegt ist, extreme Trendphasen und News-Volatilität zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Der EA baut systematisch Limit-Grids in Gegenrichtung des Trends auf und schließt alle Positionen gemeinsam im Gewinn (Basket-TP).
Neu gegenüber Grundversion
✔ Volatilitätsfilter
– ATR & Kerzenrange soll das Marktumfeld prüfen
→ keine neuen Grid-Einstiege bei starken Impulsen / News-Bewegungen
✔ Trendstärkefilter
– Kurs-Abstand zur EMA gemessen in ATR
→ möglichst kein Handeln gegen starke Momentumläufe
✔ Zeit- & Wochentagsfilter
→ soll Grid-Start zu riskanten Handelszeiten entgegenwirken (z. B. Freitag spät)
✔ Sicherheitslayer inklusive
– Margin-& Volumenüberwachung
– Rescue-Modus gegen tiefe Grids
– Session-Drawdown-Begrenzung
Backtest und Demo mit:
EURUSD – M5
ECN-Konto | niedriger Spread | konstante Liquidität
➡ Fokus: Stabilität & Überleben in dynamischen Marktphasen
Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD M5 für die Jahre 2024 und 2025, Kontogröße 20.000 USD sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.
Disclaimer:
Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.
Jeder Nutzer/ Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.