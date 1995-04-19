MultiTimeframe Master EA

ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl hedef gerçek zamanlı kârlılıktır. Şu anda 800'den fazla işlemle 11 aylık kârlı bir canlı performans geçmişine sahip ve bunların hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi kullanılmadan gerçekleşti. Bu, günümüz piyasasında çok nadir bulunan bir şey. Güncelleme: Mevcut fiyattan (199$) birkaç adet kaldı.