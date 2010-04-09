Ferret AI

Yeni nesil işlem algoritmaları!

Ferret AI, temelde yeni bir finans piyasası analiz mimarisi üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir modeldir. Bu bir yineleme değil, işlem portföyünüzün evriminde büyük bir sıçramadır.

Ferret AI piyasadaki en iyi fırsatları buluyor!

MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/156551


Temel çalışma prensipleri

Ferret AI üç aşamalı bir karar alma sistemine dayanmaktadır:

  1. Analitik çekirdek:   Yanlış hareketleri filtreleyen derin piyasa gürültüsü ve gerçek volatilite analiz modülü.

  2. Sinyal sentezi:   Duygusal bileşeni hariç tutarak, belirlenen kalıplara dayalı işlem sinyallerini sentezleme prosedürü.

  3. Yürütme protokolü:   En yüksek tepki hızını ve minimum kaymayı garanti eden optimize edilmiş bir ticaret yönetim motoru.

Tüm işlemler kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otonom olarak gerçekleştirilir.


Ticaret hesabı güvenlik garantileri

Ferret AI'nın mimarisi, sermayenin korunmasını önceliklendirerek sıfırdan tasarlanmıştır. Algoritma, martingale, pozisyon ortalaması veya kilitleme yöntemlerini kullanmaz ve asla kullanmayacaktır. Risk yönetimi, uyarlanabilir bir pozisyon büyüklüğü hesaplama sistemi veya sabit lot aracılığıyla uygulanır. Tüm hesap türleri ve aracılık platformlarıyla uyumluluk garantilidir.


Temel teknolojik avantajlar

  • Temel olarak yeni algoritmik mimari.

  • Analizden uygulamaya kadar tüm işlem döngüsü tamamen otomatiktir.

  • Giriş doğruluğunu artırmak için gelişmiş piyasa gürültüsü filtreleme teknikleri.

  • Yüksek piyasa oynaklığı koşullarında istikrarlı çalışma için son derece optimize edilmiş kod.

  • Sezgisel anahtar teslim kurulum ve yapılandırma prosedürü.


Çalıştırmak için önerilen yapılandırma

  • İşlem araçları: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

  • Çalışma zaman dilimi: M15.

  • Hesap türleri: ECN, Raw Spread.

  • Minimum yatırım tutarı: 100 USD'den itibaren.

  • Kabul edilebilir spread: 20 pip'e kadar.


Sistem dağıtım prosedürü
Ferret AI'yı etkinleştirmek için, M15 zaman diliminde belirtilen döviz çiftleri için altı işlem grafiği açın. EA'yı her grafiğe yerleştirin. Tüm parametreler otomatik olarak uygulanacak ve sistem işlem yapmaya hazır olacaktır.

Çözümün hedef kitlesi
Ferret AI, geleneksel yaklaşımlara aşina olduktan sonra otomatik ticaret için temelde yeni ve daha etkili bir çözüm arayan yatırımcılar için yaratıldı. Bu ürün, teknolojik mükemmelliğe, güvenliğe değer veren ve fikirlerinin kârlılığını en üst düzeye çıkarmaya çalışanlar içindir.

Model doğrulama sonuçları
Algoritma, uzun vadeli tarihsel veriler üzerinde kapsamlı testlerden geçirilmiş ve gerçek piyasa koşullarında başarıyla doğrulanmıştır. İstatistikler, modelin kontrollü bir risk profiliyle güçlü performansını göstermektedir.

Teknik destek ve geliştirme
Algoritmanın performansını sürekli izliyor ve mevcut piyasa koşullarında yüksek verimliliğini korumayı amaçlayan güncellemeleri düzenli olarak yayınlıyorum. Tüm ürün sahipleri güncellemelere ücretsiz erişim hakkına sahiptir.


Bu ürünün sloganı

Ferret AI piyasadaki en iyi fırsatları buluyor!


Önerilen ürünler
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.15 (13)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Unlimited Pip Gainer MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Uzman Danışmanlar
The special price of $299 is available for the first 10 buyers only. After the first 10 sales, the price will increase by $100.  The final price for Unlimited Pip Gainer EA will be $3000 Please send me a private message after purchasing the Robot. NEXT PRICE : $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! Ready to start profiting in dollars completely automatically? Increased Efficiency and Accuracy Unlimi
Eurusd Bollinger Bands Breaker MT4
Tomas Vanek
Uzman Danışmanlar
The EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURUSD using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Key details are: Main Chart: Current symbol and timeframe
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Uzman Danışmanlar
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Uzman Danışmanlar
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Uzman Danışmanlar
Based on technical analysis and the logic of upward (bullish) and downward (bearish) trends, the bot eliminates speculative cases in the market. High-precision bots surpass humans in all aspects: they replace a workforce and have no limitations on working hours. Unlike humans, they are not subject to fatigue, illnesses, emotions, etc. The bot is limited from the risks of losing the entire capital as it incorporates STOP Loss and Take Profit features. These features help manage potential losses
FREE
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Uzman Danışmanlar
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Uzman Danışmanlar
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Uzman Danışmanlar
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
AR Canada Standard
Aleksandr Lila
2 (1)
Uzman Danışmanlar
AR Canada Standard is a fully automated Expert Advisor optimized for trading USDCAD H1. The Expert Advisor DOES NOT use hedging, martingale, grid strategies, arbitrage, etc. It uses a trading algorithm based on the intersection of two moving averages for analyzing the market conditions. The Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1 to 3,6. The EA closes positions when Take Profit or Stop Loss are reached. Risk management is a key concept in Forex trading. This EA allows se
FREE
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
ZGold
Mr Jack Joseph Wilson
3.57 (7)
Uzman Danışmanlar
zGold  is an Expert Advisor built, designed and configured to be used with Gold/XAUUSD . The system uses custom Trend algorithms to find key entry points into the market and executes them once the right criteria is met and it uses a mixture of Indicators and Price Action. The Expert Advisor also has a custom filtering algorithm to disregard false signals and work around possible market reversals. To combat spread related issues the closing strategy is based around account profits, totals and cur
FREE
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gegatrade Advanced EA is a state of the art Cost Averaging system It is secured by a built-in “ News WatchDog ” that suspends trading during news events the EA has lot of preset configuration files that can be downloaded from its Blog For full description visit the Blog :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Trading Strategy The EA uses different strategy to each pre-set file which can all be downloaded from the Blog Gegatrade Advanced is open for the user to define his own strateg
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
BambooEA
Kun Jiao
Uzman Danışmanlar
Bamboo EA: Otomatik Forex İşlem Sistemi Açıklaması Genel Bakış Bamboo EA, atılım stratejisine dayalı otomatik bir Expert Advisor'dır (EA). ATR dinamik risk yönetimi ile birleştirilen özel atılım algılama mekanizması kullanır.   XAUUSD (altın)   üzerinde   M1 grafikte   işlem yapar. Trend piyasalarda başarılı, yatay piyasalarda ortalama performans. Yeni başlayanlar için: Demo veya cent hesaplarda test edin. 1000 $   bakiye ile lot boyutu   0,01 . 10.000 $   ile maksimum   1-10 emir . Opsiyonel o
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
InfinityPS
Jamie Daniel Allen
Uzman Danışmanlar
Meet InfinityPS, the revolutionary Forex Expert Advisor that's designed to constantly win big in forex trading with multiple currency pairs. Based on an advanced trading algorithm, the Infinity Pair Strategic strategy uses proven performance strategies and years of market research to deliver exceptional trading performance. InfinityPS Insights is built on an extensive database of historical market data, allowing the algorithm to make calculated decisions based on real historical patterns. This
Primer Scalper EA
Chathusanka Yamasinghe
Uzman Danışmanlar
Primer Scalper I'm not a Professional product developer. But my EA works Really great. Sometimes this EA might not properly work on strategy testers. So don't rely on strategy tester results. No News filter added to this free version. Check Signals- https://www.mql5.com/en/signals/483091 (Subscribe to Signals for Best Results) General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is 1h. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast V
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Uzman Danışmanlar
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundame
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum Kralı EA       Yapılandırılm
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading bot ai is an artificial intelligence-based robot with self-learning capabilities. This robot initiates its first trades based on the input parameters specified in the settings. Each trade executed by the robot is recorded in a file (memorized). The robot then analyzes all the closed trades and the conditions under which they were closed. If the overall profit of the closed trades is negative, the robot examines the parameters with which they were opened and adjusts them to improve
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Uzman Danışmanlar
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
Aurum AI – Altın Ticareti (XAU/USD) için Yapay Zeka Gücü Ticarette teknolojinin tüm potansiyelini keşfedin! Aurum AI , altın piyasasında istikrarlı ve güvenli bir performans sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uzman danışmandır. Yapay zeka gücünü, doğru trend analizlerini ve sıkı risk kontrolünü bir araya getirerek her işlemi mümkün olduğunca etkili hale getirir. Promosyon Discount - 40%. 3 copies available at a price of   $275 Aurum AI için bonus – Fraktal sistemlere dayalı olarak
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
GVolt MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GVolt — Hassas Altın Izgara Motoru (Martingale Olmayan) GVolt, oldukça değişken XAUUSD piyasasında istikrar, hassasiyet ve akıllı emir yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Altın Ticaret Uzman Danışmanıdır. Martingale olmayan bir grid mimarisi üzerine kurulu olan GVolt, volatiliteye kontrollü ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunarken, sık işlem aktivitesi ve bağımsız strateji yürütmeyi de sürdürür. Bu EA, tek bir amaçla oluşturulmuştur: Altının volatilitesini, piyasa hareke
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Yazarın diğer ürünleri
Pingo AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155592 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Nosorog AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Nosorog AI:   Otonom Yapay Zeka Analisti MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155777 Algoritma nasıl çalışır? Nosorog AI, piyasa yapısının derinlemesine analizi için karmaşık bir makine öğrenimi algoritmaları seti kullanır. Sistem, yalnızca fiyat modellerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bir hareketin altında yatan gücü de değerlendirerek, risk ve potansiyel getiri arasında optimum dengeye sahip giriş noktalarını belirler. Tüm işlem operasyonları, insan faktörü ve duygusal
Nosorog AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Nosorog AI: Otonom Yapay Zeka Analisti MT4 Version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/155775 Algoritma nasıl çalışır? Nosorog AI, piyasa yapısının derinlemesine analizi için karmaşık bir makine öğrenimi algoritmaları seti kullanır. Sistem, yalnızca fiyat modellerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bir hareketin altında yatan gücü de değerlendirerek, risk ve potansiyel getiri arasında optimum dengeye sahip giriş noktalarını belirler. Tüm işlem operasyonları, insan faktörü ve duygusal
Ferret AI MT5
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil işlem algoritmaları! Ferret AI,   temelde yeni bir finans piyasası analiz mimarisi üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir modeldir. Bu bir yineleme değil, işlem portföyünüzün evriminde büyük bir sıçramadır. Ferret AI   piyasadaki en iyi fırsatları buluyor! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/156561 Temel çalışma prensipleri Ferret AI   üç aşamalı bir karar alma sistemine dayanmaktadır: Analitik çekirdek:       Yanlış hareketleri filtreleyen derin piyasa gürültü
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt