Yeni nesil işlem algoritmaları!

Ferret AI, temelde yeni bir finans piyasası analiz mimarisi üzerine inşa edilmiş devrim niteliğinde bir modeldir. Bu bir yineleme değil, işlem portföyünüzün evriminde büyük bir sıçramadır. Ferret AI piyasadaki en iyi fırsatları buluyor!





Temel çalışma prensipleri



Ferret AI üç aşamalı bir karar alma sistemine dayanmaktadır:

Analitik çekirdek: Yanlış hareketleri filtreleyen derin piyasa gürültüsü ve gerçek volatilite analiz modülü. Sinyal sentezi: Duygusal bileşeni hariç tutarak, belirlenen kalıplara dayalı işlem sinyallerini sentezleme prosedürü. Yürütme protokolü: En yüksek tepki hızını ve minimum kaymayı garanti eden optimize edilmiş bir ticaret yönetim motoru.

Tüm işlemler kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otonom olarak gerçekleştirilir.





Ticaret hesabı güvenlik garantileri



Ferret AI'nın mimarisi, sermayenin korunmasını önceliklendirerek sıfırdan tasarlanmıştır. Algoritma, martingale, pozisyon ortalaması veya kilitleme yöntemlerini kullanmaz ve asla kullanmayacaktır. Risk yönetimi, uyarlanabilir bir pozisyon büyüklüğü hesaplama sistemi veya sabit lot aracılığıyla uygulanır. Tüm hesap türleri ve aracılık platformlarıyla uyumluluk garantilidir.





Temel teknolojik avantajlar



Temel olarak yeni algoritmik mimari.

Analizden uygulamaya kadar tüm işlem döngüsü tamamen otomatiktir.

Giriş doğruluğunu artırmak için gelişmiş piyasa gürültüsü filtreleme teknikleri.

Yüksek piyasa oynaklığı koşullarında istikrarlı çalışma için son derece optimize edilmiş kod.

Sezgisel anahtar teslim kurulum ve yapılandırma prosedürü.





Çalıştırmak için önerilen yapılandırma



İşlem araçları: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

Çalışma zaman dilimi: M15.

Hesap türleri: ECN, Raw Spread.

Minimum yatırım tutarı: 100 USD'den itibaren.

Kabul edilebilir spread: 20 pip'e kadar.





Sistem dağıtım prosedürü

Ferret AI'yı etkinleştirmek için, M15 zaman diliminde belirtilen döviz çiftleri için altı işlem grafiği açın. EA'yı her grafiğe yerleştirin. Tüm parametreler otomatik olarak uygulanacak ve sistem işlem yapmaya hazır olacaktır.

Çözümün hedef kitlesi

Ferret AI, geleneksel yaklaşımlara aşina olduktan sonra otomatik ticaret için temelde yeni ve daha etkili bir çözüm arayan yatırımcılar için yaratıldı. Bu ürün, teknolojik mükemmelliğe, güvenliğe değer veren ve fikirlerinin kârlılığını en üst düzeye çıkarmaya çalışanlar içindir.

Model doğrulama sonuçları

Algoritma, uzun vadeli tarihsel veriler üzerinde kapsamlı testlerden geçirilmiş ve gerçek piyasa koşullarında başarıyla doğrulanmıştır. İstatistikler, modelin kontrollü bir risk profiliyle güçlü performansını göstermektedir.

Teknik destek ve geliştirme

Algoritmanın performansını sürekli izliyor ve mevcut piyasa koşullarında yüksek verimliliğini korumayı amaçlayan güncellemeleri düzenli olarak yayınlıyorum. Tüm ürün sahipleri güncellemelere ücretsiz erişim hakkına sahiptir.





Bu ürünün sloganı