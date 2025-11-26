BeeFxBot, kanıtlanmış birden fazla stratejiyi güçlü bir ticaret sisteminde birleştirir





🗳️

5 Strateji Oylama Sistemi

Tek göstergeli EA'ların aksine, BeeFxBot herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce 5 bağımsız stratejiden en az %51 uzlaşma gerektirir. Bu konsensüs yaklaşımı yanlış sinyalleri önemli ölçüde azaltır.





📊

ATR Tabanlı Dinamik Grid

Grid aralığı, Average True Range göstergesi kullanılarak piyasa oynaklığına otomatik olarak uyum sağlar. Volatil dönemlerde genişler, sakin piyasalarda daralır.





💰

Akıllı Kâr Yönetimi

Birleşik kâr hedefine ulaşıldığında tüm grid pozisyonlarını aynı anda kapatır. Açılan seviye sayısından bağımsız olarak her grid döngüsü kârla sonuçlanır.





Strateji 1

Çift Stokastik





Strateji 2

Bollinger + SAR





Strateji 3

RSI Sapması





Strateji 4

Momentum Filtresi





Strateji 5

CCI Onayı





→

%51 Oy

İşlem Gerçekleştirme





Minimum Gereksinimler

BeeFxBot'u etkili bir şekilde çalıştırmak için gerekenler





💵

Hesap Bakiyesi

0,01 lot büyüklüğünde sembol başına $500

Örnek: 5 sembol = $2.500 sermaye





📐

Kaldıraç

500:1 önerilir





🏦

Broker

Herhangi bir MT5 broker

Komisyonsuz hesaplar tercih edilir





Neler Dahil

Hemen ticarete başlamak için ihtiyacınız olan her şey





📦

BeeFxBot EA

Derlenmiş EX5 dosyası





⚙️

8 SET Dosyası

Önceden optimize edilmiş ayarlar





📖

Kullanım Kılavuzu

Tam dokümantasyon





🚀

Kurulum Rehberi

Adım adım talimatlar





📊

Backtest Raporları

8 parite dahil





🔄

Ömür Boyu Güncellemeler

Gelecek sürümler ücretsiz





⚠️ Önemli Risk Açıklaması

Döviz ticareti önemli riskler taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Backtestlerde gösterilen geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu EA, olumsuz piyasa koşullarında birden fazla açık pozisyona yol açabilecek bir grid ticaret yaklaşımı kullanır. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmayın. Canlı işlem yapmadan önce brokerınızla uyumluluğu doğrulamak için bir demo hesabıyla başlamanızı öneririz.



