BeeFxBot
- Uzman Danışmanlar
- Michael Kofi Junior Taah
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
BeeFxBot, kanıtlanmış birden fazla stratejiyi güçlü bir ticaret sisteminde birleştirir
5 Strateji Oylama Sistemi
Tek göstergeli EA'ların aksine, BeeFxBot herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce 5 bağımsız stratejiden en az %51 uzlaşma gerektirir. Bu konsensüs yaklaşımı yanlış sinyalleri önemli ölçüde azaltır.
ATR Tabanlı Dinamik Grid
Grid aralığı, Average True Range göstergesi kullanılarak piyasa oynaklığına otomatik olarak uyum sağlar. Volatil dönemlerde genişler, sakin piyasalarda daralır.
Akıllı Kâr Yönetimi
Birleşik kâr hedefine ulaşıldığında tüm grid pozisyonlarını aynı anda kapatır. Açılan seviye sayısından bağımsız olarak her grid döngüsü kârla sonuçlanır.
Strateji 1
Çift Stokastik
Strateji 2
Bollinger + SAR
Strateji 3
RSI Sapması
Strateji 4
Momentum Filtresi
Strateji 5
CCI Onayı
%51 Oy
İşlem Gerçekleştirme
Minimum Gereksinimler
BeeFxBot'u etkili bir şekilde çalıştırmak için gerekenler
Hesap Bakiyesi
0,01 lot büyüklüğünde sembol başına $500
Örnek: 5 sembol = $2.500 sermaye
Kaldıraç
500:1 önerilir
Broker
Herhangi bir MT5 broker
Komisyonsuz hesaplar tercih edilir
Neler Dahil
Hemen ticarete başlamak için ihtiyacınız olan her şey
BeeFxBot EA
Derlenmiş EX5 dosyası
8 SET Dosyası
Önceden optimize edilmiş ayarlar
Kullanım Kılavuzu
Tam dokümantasyon
Kurulum Rehberi
Adım adım talimatlar
Backtest Raporları
8 parite dahil
Ömür Boyu Güncellemeler
Gelecek sürümler ücretsiz
⚠️ Önemli Risk Açıklaması
Döviz ticareti önemli riskler taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Backtestlerde gösterilen geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu EA, olumsuz piyasa koşullarında birden fazla açık pozisyona yol açabilecek bir grid ticaret yaklaşımı kullanır. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız fonlarla asla işlem yapmayın. Canlı işlem yapmadan önce brokerınızla uyumluluğu doğrulamak için bir demo hesabıyla başlamanızı öneririz.