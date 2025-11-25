Lot Size Helper
- Yardımcı programlar
- Erhan Karayigit
- Sürüm: 1.1
LotSizeHelper, manuel işlem yapan trader’lar için geliştirilmiş profesyonel bir risk yönetimi ve otomatik lot hesaplama aracıdır. Grafik üzerine yerleşen küçük ve kullanışlı bir panel sayesinde tek tıkla Buy Stop / Sell Stop işlemleri açabilir, her işlem için risk yüzdesine göre otomatik lot, otomatik SL/TP, otomatik Entry seviyeleri hesaplanır.
Bu araç özellikle scalping ve intraday işlem yapan trader’lar için güçlü bir hız ve doğruluk avantajı sağlar.🚀 Temel Özellikler
✔ % Risk’e Göre Otomatik Lot Hesaplama
-
RiskPercent ayarına göre hesap yapılır (ör: %2 risk → otomatik lot).
-
Lot büyüklüğü serbest marj, Stop Loss mesafesi ve pip değeri dikkate alınarak ayarlanır.
-
Minimum / maksimum lot kurallarına uyum sağlar.
-
Gereksiz risk artışlarını engeller.
✔ Buy Stop – Sell Stop İşlemlerinde Otomatik Entry, SL ve TP
-
Son mumun (M15 veya seçtiğin timeframe) High/Low seviyesine göre çalışır.
-
EntryBuffer & SLBuffer ile pips cinsinden güvenli tampon mesafesi ekler.
-
TP otomatik olarak Risk-Getiri Oranı (RR) üzerinden hesaplanır.
-
Emir seviyeleri broker’in Stop Level ve Freeze Level kurallarına uygundur.
✔ Grafik Üzerinde Basit ve Temiz Bir Panel
-
BUY butonu → Long setup’ı otomatik hesaplayıp Buy Stop oluşturur.
-
SELL butonu → Short setup’ı otomatik hesaplayıp Sell Stop oluşturur.
-
Panel hafiftir, grafiği kaplamaz, tüm sembollerle uyumludur.
-
Spread bilgisi ekranda canlı olarak gösterilir.
✔ Risk Yönetimi Odaklı Tasarım
-
Yanlış pozisyon büyüklüğü engellenir.
-
Yetersiz marj varsa uyarı verir, emir açmaz.
-
SL mesafesi çok yakınsa işlem reddedilir.
-
Tüm hesaplamalar otomatik normalize edilir.
-
Scalper’lar
-
Intraday trader’lar
-
Riskini kontrol altında tutmak isteyen manuel işlemciler
-
Tek tıkla kolay işlem girişi arayanlar
-
Grafiğe ekledikten sonra panel üzerinde BUY veya SELL butonuna basılır.
-
Sistem, seçilen timeframe’deki son mumun High/Low değerlerini alır.
-
Entry, SL ve TP seviyeleri tamamen otomatik hesaplanır.
-
Lot miktarı belirlediğin risk yüzdesine göre otomatik çıkar.
-
Tüm doğrulamalar geçilirse emir anında gönderilir.
-
RiskPercent → İşlem başına risk yüzdesi
-
RewardRatio → TP oranı (ör. 1.5 = RR 1:1.5)
-
EntryBuffer → İşlem girişine pip tamponu
-
SLBuffer → Stop Loss için pip tamponu
-
SignalTimeframe → Sinyal mumunun alındığı zaman dilimi
-
TrendTimeframe (hazır ama kullanıcıya bırakılmıştır)
-
XAUUSD
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
US30 / US100
-
Kripto (BTCUSD dahil)
-
Endeksler ve CFD'ler
-
İşlem giriş hızını büyük ölçüde artırır.
-
Riskini her işlemde tutarlı şekilde yönetmeni sağlar.
-
Kompakt ve temiz arayüz maksimum kullanış kolaylığı sunar.
-
Tamamen otomatik hesaplama → İnsan hatası en aza iner.
Bu araç işlem stratejisi üretmez; yalnızca uzun/short setup tuşuna basıldığında otomatik fiyat hesaplama ve lot belirleme yapar. Tüm kararlar kullanıcıya aittir.📥 Hemen İndir – Grafiğine Ekle ve İşleme Başla!
LotSizeHelper, işlem verimliliğini artırmak isteyen her trader için güçlü bir yardımcı araçtır. Hızlı, güvenilir ve kolay kullanımlıdır.