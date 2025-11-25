Lot Size Helper

LotSizeHelper, manuel işlem yapan trader’lar için geliştirilmiş profesyonel bir risk yönetimi ve otomatik lot hesaplama aracıdır. Grafik üzerine yerleşen küçük ve kullanışlı bir panel sayesinde tek tıkla Buy Stop / Sell Stop işlemleri açabilir, her işlem için risk yüzdesine göre otomatik lot, otomatik SL/TP, otomatik Entry seviyeleri hesaplanır.

Bu araç özellikle scalping ve intraday işlem yapan trader’lar için güçlü bir hız ve doğruluk avantajı sağlar.

✔ % Risk’e Göre Otomatik Lot Hesaplama

RiskPercent ayarına göre hesap yapılır (ör: %2 risk → otomatik lot).

Lot büyüklüğü serbest marj, Stop Loss mesafesi ve pip değeri dikkate alınarak ayarlanır.

Minimum / maksimum lot kurallarına uyum sağlar.

Gereksiz risk artışlarını engeller.

✔ Buy Stop – Sell Stop İşlemlerinde Otomatik Entry, SL ve TP

Son mumun (M15 veya seçtiğin timeframe) High/Low seviyesine göre çalışır.

EntryBuffer & SLBuffer ile pips cinsinden güvenli tampon mesafesi ekler.

TP otomatik olarak Risk-Getiri Oranı (RR) üzerinden hesaplanır.

Emir seviyeleri broker’in Stop Level ve Freeze Level kurallarına uygundur.

✔ Grafik Üzerinde Basit ve Temiz Bir Panel

BUY butonu → Long setup’ı otomatik hesaplayıp Buy Stop oluşturur.

SELL butonu → Short setup’ı otomatik hesaplayıp Sell Stop oluşturur.

Panel hafiftir, grafiği kaplamaz, tüm sembollerle uyumludur.

Spread bilgisi ekranda canlı olarak gösterilir.

✔ Risk Yönetimi Odaklı Tasarım

Yanlış pozisyon büyüklüğü engellenir.

Yetersiz marj varsa uyarı verir, emir açmaz.

SL mesafesi çok yakınsa işlem reddedilir.

Tüm hesaplamalar otomatik normalize edilir.

Scalper’lar

Intraday trader’lar

Riskini kontrol altında tutmak isteyen manuel işlemciler

Tek tıkla kolay işlem girişi arayanlar

Grafiğe ekledikten sonra panel üzerinde BUY veya SELL butonuna basılır. Sistem, seçilen timeframe’deki son mumun High/Low değerlerini alır. Entry, SL ve TP seviyeleri tamamen otomatik hesaplanır. Lot miktarı belirlediğin risk yüzdesine göre otomatik çıkar. Tüm doğrulamalar geçilirse emir anında gönderilir.

RiskPercent → İşlem başına risk yüzdesi

RewardRatio → TP oranı (ör. 1.5 = RR 1:1.5)

EntryBuffer → İşlem girişine pip tamponu

SLBuffer → Stop Loss için pip tamponu

SignalTimeframe → Sinyal mumunun alındığı zaman dilimi

TrendTimeframe (hazır ama kullanıcıya bırakılmıştır)

XAUUSD

EURUSD

GBPUSD

US30 / US100

Kripto (BTCUSD dahil)

Endeksler ve CFD'ler

İşlem giriş hızını büyük ölçüde artırır.

Riskini her işlemde tutarlı şekilde yönetmeni sağlar.

Kompakt ve temiz arayüz maksimum kullanış kolaylığı sunar.

Tamamen otomatik hesaplama → İnsan hatası en aza iner.

⚙️

Bu araç işlem stratejisi üretmez; yalnızca uzun/short setup tuşuna basıldığında otomatik fiyat hesaplama ve lot belirleme yapar. Tüm kararlar kullanıcıya aittir.

LotSizeHelper, işlem verimliliğini artırmak isteyen her trader için güçlü bir yardımcı araçtır. Hızlı, güvenilir ve kolay kullanımlıdır.