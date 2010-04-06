Adaptive Energy Oscillator m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
Gelişmiş özel Kripto Forex göstergesi "Adaptif Enerji Osilatörü" - MT4 için etkili bir yardımcı işlem aracı!
- Bu gösterge, yeni nesil bir Osilatördür.
- "Adaptif Enerji Osilatörü", ayarlanabilir adaptif Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir.
- Bu, trend piyasalarında çok faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
- Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden ana trend yönüne tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Adaptif Aşırı Satış bölgesi: Yeşil çizginin altında.
- Adaptif Aşırı Alım bölgesi: Kırmızı çizginin üzerinde.
- Standart osilatörlerden daha doğrudur.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.
