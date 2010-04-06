Relative Drawdown Pro Display mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Relative Drawdown Pro Display", kullanışlı bir işlem aracı.
Grid işlem sistemlerini kullanan yatırımcılar için MUTLAKA SAHİP OLUNMASI GEREKEN bir gösterge!!!
- Relative Drawdown Pro Display göstergesi, hesabınızdaki mevcut Relative Drawdown Pro veya Dalgalı Kârı % olarak gösterir.
- PC ve Mobil Uyarılar, ayarlanabilir Tetikleme seviyesiyle entegredir.
- Eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Gösterge ayrıca hesap Bakiyesini, Öz Sermayeyi ve Marjları da gösterir.
- Gösterge değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
- Renk ve yazı tipi boyutunu da ayarlayabilirsiniz.
- Relative Drawdown Display kullanan yatırımcıların artık hesap makinesine ihtiyacı yok.
