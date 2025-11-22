ZenovaFX EA MT5

ZenovaFX EA — Uyarlanabilir Çok Katmanlı Alım-Satım Mimarisi

ZenovaFX EA, geniş bir piyasa koşulu yelpazesinde çalışmak üzere tasarlanmış otomatik bir alım-satım sistemidir. Algoritma, trend yapısını, volatilite rejimlerini, likidite dağılımını ve fiyat davranışının mikro yapısını değerlendiren çok katmanlı analitik bir çekirdek üzerine kuruludur. Her bir işlem kararı, güncel piyasa ortamının yapısal ve veri odaklı bir yorumuna dayanarak oluşturulur.

Sistemin merkezinde, piyasa dinamiklerini sürekli izleyen ve koşullar değiştikçe çalışma biçimini ayarlayan Adaptive Predictive Framework bulunur. Her işlem sinyali, birden fazla bağımsız mantık katmanından geçen çok aşamalı bir filtreleme sürecine tabi tutulur.

Key Features (Temel Özellikler)

Multi-Layer Decision Logic

Her potansiyel giriş, yapısal, yönsel ve davranışsal analiz seviyelerinden geçirilerek filtrelenir.

Adaptive Real-Time Behavioral Model

Yapay zekâ çekirdeği, volatilite değişimleri, piyasa fazları ve yapısal kaymalara göre işlem davranışını ayarlar.

Enhanced Risk-Control Engine

Entegre Stability Risk Engine, pozisyon maruziyetini, koruma seviyelerini ve iç yükü yönetir. Martingale, agresif grid stratejileri veya kontrolsüz ortalama düşürme yöntemleri kullanılmaz.

Micro-Structure Market Analysis

Likidite bölgeleri, yapısal dönüş noktaları, hacim dinamikleri ve XAUUSD’nin (altın) karakteristikleri dikkate alınır.

Data-Driven Trade Formation

İşlemler, tekil göstergelere değil, birden fazla analitik faktörün birleşimine dayanarak oluşturulur.

Technological Architecture (Teknolojik Mimari)

Volatility Recognition Layer

Geçerli volatilite rejimini belirler ve iç parametreleri buna göre ayarlar.

Directional Intelligence Layer

Trend yapısını, yönsel niyeti ve yapısal kırılma noktalarını analiz eder.

Liquidity Mapping Layer

Likidite yoğunlaşmasını, kurumsal davranışları ve hacim baskısını izler.

Precision Entry Module

Yalnızca birden fazla bağımsız koşul aynı anda sağlandığında işlem açar.

Stability Risk Engine

Maruziyeti, risk yükünü ve koruma mekanizmalarını denetler.

Risk Profiles (Risk Profilleri 0–5)

Risk 0 — Conservative Precision Mode

Risk 1 — Moderate Adaptive Mode

Risk 2 — Balanced Exposure Mode

Risk 3 — Enhanced Activity Mode

Risk 4 — Aggressive Exposure Mode

Risk 5 — Maximum Activity Mode

Tüm risk profilleri aynı analitik temel üzerine kuruludur; fark yalnızca maruziyet yoğunluğu ve işlem aktivitesi düzeyidir.

What Makes ZenovaFX EA Distinct (ZenovaFX EA’yı Benzersiz Kılan)

Gerçek zamanlı yapısal görselleştirme (grafik üzerinde doğrudan).

Uyarlanabilir fiyat geometrisi.

Çok katmanlı sinyal filtreleme.

Likidite odaklı analitik mantık.

XAUUSD için geliştirilmiş ileri düzey modelleme.

Kontrollü maruziyet, agresif yöntemler olmadan.

Technical Information (Teknik Bilgiler)

Platform: MetaTrader 5

Zaman Dilimi: H1

Enstrüman: XAUUSD (önerilir)

Çalışma Türü: Tam otomatik

Recommendations (Öneriler)

Stabil bir VPS kullanın.

Her enstrüman için yalnızca tek bir EA örneği çalıştırın.

Risk profilini kişisel tercihlere göre seçin.

Gerçek hesapta kullanmadan önce ayarları doğrulayın.

Positioning (Konumlandırma)

ZenovaFX EA, analitik derinliği, teknolojik hassasiyeti ve yapısal piyasa yorumunu önemseyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Sistem; çok katmanlı analiz, akıllı grafik görselleştirme ve kontrollü maruziyet yönetimini bir araya getirerek gelişmiş bir algoritmik işlem yaklaşımı sunar.

Disclaimer (Yasal Uyarı)

Bu sistem, geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verilerine dayanan algoritmik bir işlem aracıdır. Backtest sonuçları gelecekteki performans için bir tahmin, garanti veya vaat niteliği taşımaz. Her kullanıcı, risk parametrelerini bağımsız olarak belirler ve sistemin gerçek hesapta kullanımından tamamen kendisi sorumludur.