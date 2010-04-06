Solo Sniper Pro mg

"SOLO SNIPER PRO" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping işlem sistemidir!





Yüksek Kazanma Oranı yaklaşık %90! Bileşik faiz risk yönetimi kullanılır!





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





- EA sürüm 25.17'yi kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_file v25.17 sürümünü kullanın.

- İşlemler oldukça doğrudur: yaklaşık %90.

- Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Lot hesaplamaları için bileşik faiz yöntemi uygulandı.

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Boşlukları önlemek için Cuma'dan Pazartesi'ye emir tutma zorunluluğu yoktur.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas işlem süresi filtresi.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 arasındadır.

- İşlem çiftleri GBPAUD ve GBPCAD'dir.

- EA kullanıma hazırdır - ilgili Set_file dosyası "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.

- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.

- Zaman dilimi: sadece M15.

- EA'nın Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.

- Bilgi Spread Swap Ekranı, grafiğin herhangi bir köşesinde bulunabilir:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





EA nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- GBPCAD ve GBPAUD grafiklerini açın. - Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya "Set_file" v25.17 sürümünü uygulayın (Set_file'ı EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana bir mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım. - SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spreadlere (Raw spread veya ECN) sahip hesap seçmeniz çok önemlidir.