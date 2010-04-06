Correction Breakout Pro pattern m
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Düzeltme Breakout Pro paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Düzeltme Breakout Pro paterni" göstergesi, yüksek kâr potansiyeline sahip Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, fiyat düzeltmesinden sonra yükseliş ve düşüş trendindeki kırılma çubuklarını tespit eder:
- Boğa Düzeltme Breakout paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Düzeltme Breakout paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar ve mobil uyarılarla.
- "Düzeltme Breakout Pro paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birlikte kullanmak için uygundur.
- Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
