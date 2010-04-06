OB Pro Trader EA gp

OB PRO TRADER EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı yüksek kaliteli bir gün içi işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 forex çifti için 8 Set_file mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files (v26.17) dosyasını kullanın.





İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü ve güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!





OB PRO TRADER EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışır.





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 6 çiftte (8 grafik) çalışabilir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtreleri, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi vb.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100 ABD dolarıdır.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.

- İşlem çiftleri: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).

- Zaman dilimi: H1.

- İşlem süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile.

- EA'nın Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Önerilen 8 grafiği açın:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik)

- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (Set_files'ı (v26.17) bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden edinin).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için düşük spread'li hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.