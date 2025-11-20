Smart Risk Manager MT5

Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı

Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur.

Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır.

✨ Özellikler

  • ✔️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama
  • ✔️ Çok hafif — panel yok, karmaşa yok
  • ✔️ Çoğu Forex paritesinde sorunsuz çalışır
  • ✔️ Temel risk yönetimi için mükemmel ücretsiz araç

⚠️ Sınırlamalar (Mini Sürüm)

  • ❌ Sadece Forex paritelerinde çalışır. Altın, endeks vb. sembollerde uyarı verir ve hesaplama yapmaz.
  • ❌ Sadece Lot Size etiketi görünür (Direction / Distance yok).
  • ❌ Ücretsiz Mini sürümde 31 kullanım sınırı vardır.

Eğer yön (Buy/Sell), mesafe (puan), sınırsız kullanım ve tüm semboller için tam destek istiyorsanız, Smart Risk Manager Pro sürümüne göz atın.

📌 Nasıl Kullanılır?

  1. Smart Risk Manager Mini göstergesini bir Forex grafiğine ekleyin (EURUSD, GBPJPY vb.).
  2. İstediğiniz RiskUSD değerini belirleyin.
  3. Sağ üstteki ON/OFF tuşuna basarak aracı aktif hale getirin.
  4. Grafikte giriş seviyenize sol tık basılı tutarak başlayın.
  5. Stop-loss seviyenize doğru sürükleyip bırakın.
  6. Gösterge şunları gösterecektir:
    • Lots: önerilen lot miktarı

Tekrar OFF konumuna aldığınızda etiket kaybolur ve grafik temiz kalır.

🎯 Girdi Değerleri

  • RiskUSD — işlem başına dolar cinsinden risk.

🌟 Mini vs Pro Karşılaştırma

Özellik Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Sürükleyerek ölçme ✔️ Evet ✔️ Evet (geliştirilmiş)
Lot hesaplama ✔️ Evet ✔️ Evet (daha hassas)
Yön (Buy/Sell) ❌ Hayır ✔️ Evet
Mesafe (puan) ❌ Hayır ✔️ Evet
Desteklenen semboller Sadece Forex Tüm semboller (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
Kullanım limiti 31 kullanım Sınırsız
Kullanıcı arayüzü Tek lot etiketi 3 etiket: Dir / Dis / Lots
Kullanıcı profili Ücretsiz / temel kullanıcılar Profesyonel traderlar

Önce Mini ile başlayın — daha fazla güç gerektiğinde Pro’ya geçin.

