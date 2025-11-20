Smart Risk Manager MT5
- Göstergeler
- Amirhossein Bakhtiari
- Sürüm: 1.40
Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı
Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur.
Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır.
✨ Özellikler
- ✔️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama
- ✔️ Çok hafif — panel yok, karmaşa yok
- ✔️ Çoğu Forex paritesinde sorunsuz çalışır
- ✔️ Temel risk yönetimi için mükemmel ücretsiz araç
⚠️ Sınırlamalar (Mini Sürüm)
- ❌ Sadece Forex paritelerinde çalışır. Altın, endeks vb. sembollerde uyarı verir ve hesaplama yapmaz.
- ❌ Sadece Lot Size etiketi görünür (Direction / Distance yok).
- ❌ Ücretsiz Mini sürümde 31 kullanım sınırı vardır.
Eğer yön (Buy/Sell), mesafe (puan), sınırsız kullanım ve tüm semboller için tam destek istiyorsanız, Smart Risk Manager Pro sürümüne göz atın.
📌 Nasıl Kullanılır?
- Smart Risk Manager Mini göstergesini bir Forex grafiğine ekleyin (EURUSD, GBPJPY vb.).
- İstediğiniz RiskUSD değerini belirleyin.
- Sağ üstteki ON/OFF tuşuna basarak aracı aktif hale getirin.
- Grafikte giriş seviyenize sol tık basılı tutarak başlayın.
- Stop-loss seviyenize doğru sürükleyip bırakın.
- Gösterge şunları gösterecektir:
- Lots: önerilen lot miktarı
Tekrar OFF konumuna aldığınızda etiket kaybolur ve grafik temiz kalır.
🎯 Girdi Değerleri
- RiskUSD — işlem başına dolar cinsinden risk.
🌟 Mini vs Pro Karşılaştırma
|Özellik
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Sürükleyerek ölçme
|✔️ Evet
|✔️ Evet (geliştirilmiş)
|Lot hesaplama
|✔️ Evet
|✔️ Evet (daha hassas)
|Yön (Buy/Sell)
|❌ Hayır
|✔️ Evet
|Mesafe (puan)
|❌ Hayır
|✔️ Evet
|Desteklenen semboller
|Sadece Forex
|Tüm semboller (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
|Kullanım limiti
|31 kullanım
|Sınırsız
|Kullanıcı arayüzü
|Tek lot etiketi
|3 etiket: Dir / Dis / Lots
|Kullanıcı profili
|Ücretsiz / temel kullanıcılar
|Profesyonel traderlar
Önce Mini ile başlayın — daha fazla güç gerektiğinde Pro’ya geçin.