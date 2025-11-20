Smart Risk Manager Mini 4

Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir: Yön (Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre) Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmışt