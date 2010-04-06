Balance and Equity Display mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
MT4 için "Bakiye ve Özsermaye Göstergesi" Kripto_Forex Göstergesi, harika bir yardımcı işlem aracı.
- Bu gösterge, hesabın mevcut Bakiye ve Özsermayesini gösterir.
- Grafikteki herhangi bir köşede görüntüleme değerleri bulunabilir:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt
- Renk ve yazı tipi boyutunu da ayarlamak mümkündür.
