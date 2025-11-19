Deal Manager MT5

Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP, grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü