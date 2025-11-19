Deal Manager MT5
- Yardımcı programlar
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 19 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Anlaşma Yöneticisi – Özelliklere Genel Bakış ve Düğme İşlevleri
Deal Manager , emir yürütmeyi, risk yönetimini ve grafikte görsel karar almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işlem panelidir. Aşağıda, panelde bulunan her düğme ve özelliğin ayrıntılı bir açıklaması bulunmaktadır.
Sipariş Butonları
Al / Sat
-
Yeni bir Alım veya Satım pozisyonu açar.
-
Stop-loss, ATR tabanlı stop-loss mesafesi kullanılarak otomatik olarak hesaplanır.
-
Parti büyüklüğü doğrudan parti büyüklüğü giriş alanından alınır.
Satın Al / Sat Ekle
-
Lot boyutu alanından lot boyutunu kullanarak ek bir Alım veya Satış pozisyonu açar.
-
Bu butonlar, eğer mevcutsa, aynı semboldeki açık pozisyon(lar)dan stop-loss ve take profit emirlerini kopyalar .
Risk Tabanlı Düğmeler (%)
-
% Al ve % Sat butonları, normal Al/Sat butonlarında olduğu gibi, stop-loss mesafesinin ATR hesaplamasına dayalı olduğu yeni bir pozisyon açar.
-
Ancak lot büyüklüğü otomatik olarak hesaplanır , böylece risk kullanıcının amaçladığı yüzdelik riske eşit olur.
-
EA, lot boyutu alanındaki değeri lot boyutunun kendisi olarak değil, referans risk yüzdesi olarak kullanır.
-
Pozisyon lot büyüklüğü, broker tarafından desteklenen en yakın olası değere yuvarlanır.
Parti Büyüklüğü Kontrolleri
-
+ ve – butonları parti büyüklüğünü adım adım artırır veya azaltır.
-
Parti büyüklüğü giriş alanı, hızlı ayarlamalar için manuel yazmayı da kabul eder.
Fonksiyonları Kapat
Tüm kapatma fonksiyonları yalnızca etkin grafik sembolünü etkiler:
-
Tümünü Kapat – Mevcut semboldeki tüm açık pozisyonları kapatır.
-
Satın Alımı Kapat – mevcut semboldeki tüm Satın Al pozisyonlarını kapatır.
-
Satışı Kapat – mevcut semboldeki tüm Satış pozisyonlarını kapatır.
ATR Ayarları
-
Ayarlarda ATR parametreleri (periyot, çarpan vb.) serbestçe ayarlanabilir.
-
Bu ayarlar, Satın Al, Sat ve % butonları tarafından kullanılan ATR tabanlı stop-loss'u doğrudan etkiler.
Risk Koruma Özellikleri
Maksimum Günlük Kayıp Limiti Modu
-
Prop-firma risk kurallarına benzer şekilde çalışır.
-
Günlük zarar limitine ulaşıldığında EA daha fazla işlem yapılmasını engeller.
-
Her broker/sunucu gününün başında otomatik günlük sıfırlama içerir.
Kayıp-Kesinti Modu
-
Önceden belirlenmiş bir kayıp eşiğine ulaşıldığında tüm işlemleri anında kapatır.
-
Sıkı risk kontrol ortamları için tasarlanmıştır.
Her iki mod da ayarlar kısmından tamamen özelleştirilebilir.
Görsel Grafik Araçları
Deal Manager, doğrudan grafik üzerinde ek görsel araçlar sağlar:
Fiyat Çizgisi
-
Güncel fiyat seviyesindeki gerçek zamanlı çizgi.
Mum Geri Sayımı
-
Mevcut mumda ne kadar süre kaldığını gösteren görsel bir zamanlayıcı.
ATR Tabanlı Zarar Durdurma Seviyeleri
-
Kullanıcı tarafından yapılandırılan ATR ayarlarından türetilen fiyat seviyelerini görüntüler
(Tüccarların stop-loss'un nereye yerleştirileceğini hızlıca görmelerine yardımcı olur).
Yayılma Göstergesi
-
Mevcut fiyat çizgisi, kullanıcıların alışılmadık derecede yüksek spread zamanlarında işlem açmaktan kaçınmasına yardımcı olan bir spread göstergesi içerir.