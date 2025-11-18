Deal Manager MT4

Anlaşma Yöneticisi – Özelliklere Genel Bakış ve Düğme İşlevleri

Deal Manager , emir yürütmeyi, risk yönetimini ve grafikte görsel karar almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işlem panelidir. Aşağıda, panelde bulunan her düğme ve özelliğin ayrıntılı bir açıklaması bulunmaktadır.


Sipariş Butonları

Al / Sat

  • Yeni bir Alım veya Satım pozisyonu açar.

  • Stop-loss, ATR tabanlı stop-loss mesafesi kullanılarak otomatik olarak hesaplanır.

  • Parti büyüklüğü doğrudan parti büyüklüğü giriş alanından alınır.

Satın Al / Sat Ekle

  • Lot boyutu alanından lot boyutunu kullanarak ek bir Alım veya Satış pozisyonu açar.

  • Bu butonlar, eğer mevcutsa, aynı semboldeki açık pozisyon(lar)dan stop-loss ve take profit emirlerini kopyalar .

Risk Tabanlı Düğmeler (%)

  • % Al ve % Sat butonları, normal Al/Sat butonlarında olduğu gibi, stop-loss mesafesinin ATR hesaplamasına dayalı olduğu yeni bir pozisyon açar.

  • Ancak lot büyüklüğü otomatik olarak hesaplanır , böylece risk kullanıcının amaçladığı yüzdelik riske eşit olur.

  • EA, lot boyutu alanındaki değeri lot boyutunun kendisi olarak değil, referans risk yüzdesi olarak kullanır.

  • Pozisyon lot büyüklüğü, broker tarafından desteklenen en yakın olası değere yuvarlanır.

Parti Büyüklüğü Kontrolleri

  • + ve  butonları parti büyüklüğünü adım adım artırır veya azaltır.

  • Parti büyüklüğü giriş alanı, hızlı ayarlamalar için manuel yazmayı da kabul eder.

Fonksiyonları Kapat

Tüm kapatma fonksiyonları yalnızca etkin grafik sembolünü etkiler:

  • Tümünü Kapat – Mevcut semboldeki tüm açık pozisyonları kapatır.

  • Satın Alımı Kapat – mevcut semboldeki tüm Satın Al pozisyonlarını kapatır.

  • Satışı Kapat – mevcut semboldeki tüm Satış pozisyonlarını kapatır.

ATR Ayarları

  • Ayarlarda ATR parametreleri (periyot, çarpan vb.) serbestçe ayarlanabilir.

  • Bu ayarlar, Satın Al, Sat ve % butonları tarafından kullanılan ATR tabanlı stop-loss'u doğrudan etkiler.


Risk Koruma Özellikleri

Maksimum Günlük Kayıp Limiti Modu

  • Prop-firma risk kurallarına benzer şekilde çalışır.

  • Günlük zarar limitine ulaşıldığında EA daha fazla işlem yapılmasını engeller.

  • Her broker/sunucu gününün başında otomatik günlük sıfırlama içerir.

Kayıp-Kesinti Modu

  • Önceden belirlenmiş bir kayıp eşiğine ulaşıldığında tüm işlemleri anında kapatır.

  • Sıkı risk kontrol ortamları için tasarlanmıştır.

Her iki mod da ayarlar kısmından tamamen özelleştirilebilir.


Görsel Grafik Araçları

Deal Manager, doğrudan grafik üzerinde ek görsel araçlar sağlar:

Fiyat Çizgisi

  • Güncel fiyat seviyesindeki gerçek zamanlı çizgi.

Mum Geri Sayımı

  • Mevcut mumda ne kadar süre kaldığını gösteren görsel bir zamanlayıcı.

ATR Tabanlı Zarar Durdurma Seviyeleri

  • Kullanıcı tarafından yapılandırılan ATR ayarlarından türetilen fiyat seviyelerini görüntüler
    (Tüccarların stop-loss'un nereye yerleştirileceğini hızlıca görmelerine yardımcı olur).

Yayılma Göstergesi

  • Mevcut fiyat çizgisi, kullanıcıların alışılmadık derecede yüksek spread zamanlarında işlem açmaktan kaçınmasına yardımcı olan bir spread göstergesi içerir.


Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
ABMA Anchored MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
ABMA Kümelenme ile Demirlendi ABMA paketi, yapısal, oynaklık tabanlı piyasa analizi için tasarlanmış tek bir birleşik sistemde birden fazla gelişmiş bileşeni bir araya getiriyor. İçerir: Kendi   dahili dinamik bantları   ve entegre risk yönetimi fonksiyonları ile donatılmış   Manuel Çapalar Küme mantığından tamamen bağımsız kalırken,   zaman çerçevesiyle senkronize modda   (Günlük, Haftalık, Aylık) da çalışabilen   birincil manuel bir çapa Yazılımın çekirdek motorunu oluşturan ve kendi dahili ay
Market Polarity Meter
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Market Polarity Meter,   boğalar ve ayılar arasındaki   gerçek güç dengesini   görselleştirmek için tasarlanmış analitik bir araçtır. Para birimi güç dinamiklerini   ,   Boğa/Ayı Güç analizini   ve   gerçek zamanlı duygu durumunu   tek, okunması kolay bir göstergede akıllıca birleştirir. Temel Özellikler Çift Katmanlı Analiz:   Herhangi bir Forex çiftindeki gerçek kutupluluğu ortaya çıkarmak için hem   Baz   hem de   Karşıt   para birimi momentumunu ölçer. Akıllı Boğalar/Ayılar Ölçeklemesi:   D
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
ABMA Anchored MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
ABMA Kümelenme ile Demirlendi ABMA paketi, yapısal, oynaklık tabanlı piyasa analizi için tasarlanmış tek bir birleşik sistemde birden fazla gelişmiş bileşeni bir araya getiriyor. İçerir: Kendi   dahili dinamik bantları   ve entegre risk yönetimi fonksiyonları ile donatılmış   Manuel Çapalar Küme mantığından tamamen bağımsız kalırken,   zaman çerçevesiyle senkronize modda   (Günlük, Haftalık, Aylık) da çalışabilen   birincil manuel bir çapa Yazılımın çekirdek motorunu oluşturan ve kendi dahili ay
Market Polarity Meter MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Market Polarity Meter,   boğalar ve ayılar arasındaki   gerçek güç dengesini   görselleştirmek için tasarlanmış analitik bir araçtır. Para birimi güç dinamiklerini   ,   Boğa/Ayı Güç analizini   ve   gerçek zamanlı duygu durumunu   tek, okunması kolay bir göstergede akıllıca birleştirir. Temel Özellikler Çift Katmanlı Analiz:   Herhangi bir Forex çiftindeki gerçek kutupluluğu ortaya çıkarmak için hem   Baz   hem de   Karşıt   para birimi momentumunu ölçer. Akıllı Boğalar/Ayılar Ölçeklemesi:   D
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt