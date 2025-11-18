QuadSystemMaster 2

QuadSystemMaster è un sistema di trading avanzato che combina quattro strategie indipendenti e complementari su diversi timeframe (H4, H1, M5).

Il sistema offre un’interfaccia operativa chiara, gestione dei setup in tempo reale e un completo modulo di risk management automatico.

1. Strategie Integrate

1) EMA Pullback (H4)

Opera le continuazioni di trend dopo ritracciamenti tecnici regolari.

2) Range Breakout (H4)

Identifica e sfrutta le rotture di fasi di consolidamento con conferme tecniche.

3) Mean Reversion (H1)

Opera sugli estremi di ipervenduto/ipercomprato, puntando al ritorno verso l’equilibrio.

4) Scalping Pro (M5)

Cattura micro-movimenti di breve durata con elevata precisione di timing.

2. Sistema di Setup Visivo

Pannello operativo in tempo reale con tutti i setup attivi.

Linee grafiche automatiche per Entrata, Stop Loss, TP1 e TP2.

Calcoli immediati di rischio e potenziale rendimento.

Supporto a più setup simultanei (fino a 4).

3. Profili Pre-Configurati

Il sistema include 3 profili operativi pronti all’uso, ciascuno ottimizzato per un diverso stile di trading:

Safe Steady : rischio contenuto, RR elevato.

Recommended : configurazione consigliata, stabile e versatile.

Maximum: tutte le strategie attive, alta frequenza.

4. Money Management Avanzato

Dimensionamento automatico della posizione in base al rischio percentuale.

Presa di profitto su due livelli (TP1 e TP2).

Rischio configurabile (0.5% – 5% per operazione).

5. Sistema di Notifiche

Avvisi desktop per nuovi setup.

Notifiche push per dispositivi mobile.

Log operativo dettagliato.

Monitoraggio del P&L in tempo reale.

6. Integrazione del Filtro “Conviction” (Attivabile negli Input)

QuadSystemMaster include un filtro di contesto chiamato Conviction, attivabile direttamente dagli input.

Quando il filtro è abilitato, ogni setup tecnico viene valutato tramite un punteggio (0-100%) che misura la qualità e la coerenza del segnale con il contesto di mercato.

Solo i setup con Conviction superiore alla soglia impostata vengono attivati, migliorando la selezione dei trade e la qualità operativa complessiva.

7. Come Funziona Operativamente

Il sistema genera un setup tecnico basato sulla strategia attiva. Se abilitato, il filtro Conviction valuta il contesto del segnale. Vengono mostrati sul grafico i livelli di entrata, SL, TP1 e TP2. La gestione successiva è totalmente automatizzata: trailing, breakeven, TP1/TP2 e notifiche.

8. Punti di Forza

Nessuna ottimizzazione complessa richiesta.

Struttura multi-strategia su tre timeframe operativi.

Chiarezza visiva dei setup e dei livelli operativi.

Gestione del rischio completa e automatica.

Architettura modulare progettata per trader principianti ed esperti.

9. Requisiti Tecnici

Piattaforma : MetaTrader 5.

Dati Storici : almeno 100 barre per H4, H1, M5.

Capitale Consigliato : minimo 500 USD per micro-lotti.

Filtro Conviction: attivabile dagli input per migliorare la qualità dei segnali.

10. Ideale Per

Trader che cercano un sistema strutturato e basato su regole.

Chi desidera conferme visive e gestione automatica delle operazioni.

Trader intraday, swing, o multi-strategia.

Principianti (profili Conservativo/Bilanciato) e avanzati (Aggressivo/Alta Frequenza).

Disclaimer

Il trading comporta rischi significativi e può generare perdite. Le performance passate non rappresentano garanzia di risultati futuri. Si consiglia di testare sempre il sistema su conto demo prima dell’utilizzo in reale.