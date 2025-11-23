🇹🇷

Fortuna EA

• 3 trader ve 2 geliştirici tarafından geliştirildi — güçlü, gerçekçi ve şeffaf.

Fortuna EA; performans, güvenlik ve istikrar için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor’dır. Mucize robot yok: gizli martingale yok, agresif grid yok. Yıllarca test edilmiş sağlam bir mantık üzerine kuruludur, tamamen uyarlanabilir ve ücretsizdir.

✅ Önce güvenlik

• 2020–2025 döneminde gözlemlenen maksimum düşüş: %4,8 (düşük risk).

• Otomatik risk yönetimi, tehlikeli strateji yok.

• Her piyasa koşulunda sermaye koruması.

📊 Gerçekçi performans

• Koruyucu mod: yılda yaklaşık +%38.

• Agresif mod: ayarlara bağlı olarak +%12.000’in üzerinde.

• Yıllarca yapılan testlere dayanan tutarlı sonuçlar.

⚙️ Basit ve hızlı

• Kurulum 1 dakikadan az sürer: EA’yı grafiğe ekleyin, preset’i yükleyin ve başlatın.

• Varsayılan ayarlar her zaman diliminde EURUSD için optimize edilmiştir.

• Çoğu MT5 brokerıyla uyumludur; düşük spreadli ECN önerilir.

• Backtest sonuçlarınız farklıysa, Fortuna’yı brokerinize göre uyarlamamız için bize ulaşın.

🤝 Kişisel destek

• Kurulumdan sonra hedeflerinizi belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Her trader farklıdır — Fortuna risk toleransınıza göre uyarlanır.

• 7/24 destek ekibi.

• Her türlü soru için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

🔎 Tam şeffaflık

• MT5 robotu alanların %80’inden fazlası, gerçekçi olmayan backtestler ve gizli stratejiler nedeniyle para kaybeder.

• Fortuna EA şişirilmiş rakamlar sunmaz: gerçek performans ve uzun vadeli yaklaşım sunar.

• Önceliğimiz: sizi başarılı %20’nin içine taşımak.

