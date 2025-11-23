Fortuna EA
- Uzman Danışmanlar
- Hugo Garcia
- Sürüm: 1.3
Fortuna EA
• 3 trader ve 2 geliştirici tarafından geliştirildi — güçlü, gerçekçi ve şeffaf.
Fortuna EA; performans, güvenlik ve istikrar için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor’dır. Mucize robot yok: gizli martingale yok, agresif grid yok. Yıllarca test edilmiş sağlam bir mantık üzerine kuruludur, tamamen uyarlanabilir ve ücretsizdir.
✅ Önce güvenlik
• 2020–2025 döneminde gözlemlenen maksimum düşüş: %4,8 (düşük risk).
• Otomatik risk yönetimi, tehlikeli strateji yok.
• Her piyasa koşulunda sermaye koruması.
📊 Gerçekçi performans
• Koruyucu mod: yılda yaklaşık +%38.
• Agresif mod: ayarlara bağlı olarak +%12.000’in üzerinde.
• Yıllarca yapılan testlere dayanan tutarlı sonuçlar.
⚙️ Basit ve hızlı
• Kurulum 1 dakikadan az sürer: EA’yı grafiğe ekleyin, preset’i yükleyin ve başlatın.
• Varsayılan ayarlar her zaman diliminde EURUSD için optimize edilmiştir.
• Çoğu MT5 brokerıyla uyumludur; düşük spreadli ECN önerilir.
• Backtest sonuçlarınız farklıysa, Fortuna’yı brokerinize göre uyarlamamız için bize ulaşın.
🤝 Kişisel destek
• Kurulumdan sonra hedeflerinizi belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
• Her trader farklıdır — Fortuna risk toleransınıza göre uyarlanır.
• 7/24 destek ekibi.
• Her türlü soru için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
🔎 Tam şeffaflık
• MT5 robotu alanların %80’inden fazlası, gerçekçi olmayan backtestler ve gizli stratejiler nedeniyle para kaybeder.
• Fortuna EA şişirilmiş rakamlar sunmaz: gerçek performans ve uzun vadeli yaklaşım sunar.
• Önceliğimiz: sizi başarılı %20’nin içine taşımak.
