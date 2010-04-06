Trend Correction Pro Histogram m

MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Correction Pro Histogramı", yeniden boyama gerektirmez!





- Trend Correction Pro Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı, yükseliş trendi için mavi.

- Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir trendin başlangıcını gösterir.

- Trend Correction Pro Histogram göstergesi, temel amacı - kayıpları en aza indirmek ve kârı en üst düzeye çıkarmak - olacak şekilde tasarlanmıştır.

- Göstergenin hassasiyetinden sorumlu "Periyot" parametresi vardır.

- Dahili Mobil ve Bilgisayar uyarıları.

- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.

- Bilgi Spread Swap Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz. - Trend Correction Pro Histogramı basit ama karlı bir işlem sistemi olarak kullanılabilir. Aşağıda görebilirsiniz:





Gösterge NASIL KULLANILIR:

1) Aynı renkte en az 7 ardışık histogram sütunu olup olmadığını kontrol edin, bu yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir. Örneğin, aşağıdaki resimde 7'den fazla mavi sütun var.

2) Sadece 1 (BİR) zıt renkli sütun bekleyin, bizim örneğimizde kırmızı olan, hemen ardından tekrar maviye dönüşüyor. Bu, trend düzeltmesi olduğu anlamına gelir.

3) Sadece bir kırmızı sütundan sonra mavi sütun oluştuğunda uzun pozisyon açın. Bu, düzeltmeden sonra ana trend yönünde emir açıldığı anlamına gelir.

4) SL (resimlere bakın) ve TP'yi ayarlayın. TP, SL'den en az 3 kat büyük olmalıdır. Bu durumda, sadece %30 kazansanız bile karlı olursunuz.

5) Satış (kısa) işlemler için tam tersi geçerlidir (resimlere bakın).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.