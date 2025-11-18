MarketPowerGoldScalper, MT4 platformunda D1 zaman dilimiyle XAUUSDcheck ticareti yapmak için bir scalper'dır. MarketPowerGoldScalper, alım ve satım kararlarını yazar tarafından geliştirilen matematiksel bir yönteme göre verir. MarketPowerGoldScalper ek ayar gerektirmez; sadece StopLoss, TakeProfit ve Lot değerlerini ayarlayın, işlem yapmaya hazırsınız. Varsayılan olarak StopLoss ve TakeProfit 120 olarak ayarlanmıştır. Bir alım veya satım işleminden sonra MarketPowerGoldScalper sizi sesli bir sinyalle bilgilendirir. MarketPowerGoldScalper, martingale veya grid stratejilerini desteklemez. MarketPowerGoldScalper yalnızca XAUUSDcheck ile işlem yapar. Yazar, geliştirme aşamasında sonsuz hesaplama yinelemeleri yerine matematiksel yöntemlere odaklandığı için minimum işlem gücü gerektirir.