MarketPowerGoldScalper

MarketPowerGoldScalper, MT4 platformunda D1 zaman dilimiyle XAUUSDcheck ticareti yapmak için bir scalper'dır. MarketPowerGoldScalper, alım ve satım kararlarını yazar tarafından geliştirilen matematiksel bir yönteme göre verir. MarketPowerGoldScalper ek ayar gerektirmez; sadece StopLoss, TakeProfit ve Lot değerlerini ayarlayın, işlem yapmaya hazırsınız. Varsayılan olarak StopLoss ve TakeProfit 120 olarak ayarlanmıştır. Bir alım veya satım işleminden sonra MarketPowerGoldScalper sizi sesli bir sinyalle bilgilendirir. MarketPowerGoldScalper, martingale veya grid stratejilerini desteklemez. MarketPowerGoldScalper yalnızca XAUUSDcheck ile işlem yapar. Yazar, geliştirme aşamasında sonsuz hesaplama yinelemeleri yerine matematiksel yöntemlere odaklandığı için minimum işlem gücü gerektirir.
Yazarın diğer ürünleri
MarketPowerScalper
Anatolii Khlenov
Uzman Danışmanlar
MarketPowerScalper, MT4 platformunda EURUSD ticareti yapmak için bir scalper'dır. MarketPowerScalper, yazar tarafından geliştirilen benzersiz bir algoritmaya dayalı alım ve satım kararları verir. MarketPowerScalper ek bir ayar gerektirmez; sadece StopLoss, TakeProfit ve Lot'u girmeniz yeterlidir, kullanıma hazırdır. Bir alım veya satım işleminden sonra MarketPowerScalper sizi sesli bir sinyalle bilgilendirir. MarketPowerScalper, martingale veya grid stratejilerini desteklemez. MarketPowerScalper
MarketPowerTrend
Anatolii Khlenov
Uzman Danışmanlar
MarketPowerTrend, MT4 platformu için H1 zaman diliminde trend takip eden bir EURUSD işlem robotudur. MarketPowerTrend, yazar tarafından geliştirilen matematiksel bir yöntem kullanarak Forex piyasasının gücünü sürekli olarak ölçer. MarketPowerTrend, bu ölçümlere dayanarak alım ve satım kararları verir. MarketPowerTrend ek bir ayar gerektirmez; sadece StopLoss, TakeProfit ve Lot değerlerini girmeniz yeterlidir ve kullanıma hazırdır. Bir işlem gerçekleştirildikten sonra MarketPowerTrend sizi sesli
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt