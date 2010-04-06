Anti Scalping Trader Pro mp

ANTI SCALPING TRADER PRO EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayanan gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 14 Set_file mevcut!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files v25.19 sürümünü kullanın.





İşlem fikri, kendi bulduğum tamamen yeni bir Fiyat Hareketi modeline dayanıyor!





ANTI SCALPING TRADER PRO çok iyi bir yatırımdır - tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi olduğu için yıllarca işinize yarayacaktır!





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 14 paritede çalışabilir - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Her işlem makul bir kâr elde etmeyi hedefler - bu kesinlikle bir scalping yaklaşımı değildir.

- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz.

- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir. - Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMAMAKTADIR.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.

- SL ve TP dinamiktir; varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Telafi modu, EA ayarlarında mevcuttur.

- İşlem çiftleri: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Zaman dilimi: sadece G1.

- Çalışma süresi: EA, Gün sonu mumunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra emir vermediyse, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- EA'da Bilgi Ekranı bulunur; bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

-Aşağıdaki 14 grafiği açın:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

-Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

-Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

-Her grafikte EA'ya ilgili "Set_file" v25.19 sürümünü uygulayın (tüm Set_file'ları EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin)

-Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).





Sadece bu MQL5 sitesinde sunulan orijinal üründür.