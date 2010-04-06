Sideways Trader EA m

SIDEWAYS TRADER EA - gelişmiş bir çift pariteli grid işlem sistemidir!

Robot, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files v26.12 sürümünü kullanın.





EA'nın öne çıkan özellikleri:

- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.

- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.

- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir - ilgili Set_files dosyaları "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik grid oluşturur.

- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanmanız yeterlidir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- Zaman Aralığı: M5.

- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.

- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.

- EA hem standart hem de cent hesapta kullanılabilir.





Nasıl kurulur:

- Aşağıdaki 2 grafiği açın:

NZDCAD, AUDNZD.

- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (tüm Set_files v26.12'yi EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin).

- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ:

- MAGIC'in Al/Sat parametreleri her zaman farklı olmalıdır.

- MAGIC'ler farklı paritelerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_file'ları kullanın.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.