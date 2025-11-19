CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Aqui está a tradução profissional para Turco, adaptada para a apresentação no mercado MQL5.com. A tradução mantém o tom técnico e enfatiza os recursos avançados de inteligência artificial.

MetaTrader 5'te Yapay Zekanın Evrimine Hoş Geldiniz.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition, sadece bir Uzman Danışman (Expert Advisor) değildir; gerçek zamanlı bir piyasa araştırma motorudur. Sabit stratejiler kullanan statik robotların aksine, NeuroBoid, piyasa koşullarına sürekli adapte olmak için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO - Particle Swarm Optimization) algoritmasını kullanır.

Bu sürüm, istatistiksel sağlamlığa ve sermaye korumasına odaklanarak yeni Riske Göre Ayarlanmış Skor metrikleri aracılığıyla teknolojik bir sıçramayı temsil etmektedir.

Çoklu Varlık Yeteneği: Öncelikle XAUUSD (ALTIN) ile çalışmak üzere geliştirilmiş olsa da, her türlü varlığa adapte olur. Bellek tabanlı PSO ve sürekli öğrenme ile çalışma özelliğine sahip olan NeuroBoid, iyi bir oynaklığa sahip herhangi bir varlıkta başarılı bir şekilde işlem yapabilir.

Temel Özellikler (Key Features)

Gerçek Zamanlı İleri Yönlü Doğrulama (Walk-Forward Validation): Robot, geçmişe körü körüne güvenmez. Sermayenizi riske atmadan önce stratejinin sağlamlığını koruyup korumadığını doğrulamak için bilinmeyen veri pencerelerinde sürekli testler gerçekleştirir.

Riske Göre Ayarlanmış Fitness (Risk-Adjusted Fitness): Optimizasyon artık değişken (volatil) stratejileri cezalandırmaktadır. Algoritma, gerçek Spread ve Kaymayı (Slippage) simüle ederek, mümkün olan en düşük Düşüş (Drawdown) ile en iyi getiriyi arar.

Profesyonel Kontrol Paneli (Dashboard): Trend durumunu, osilatörleri, sinyal gücünü, sürü güvenini ve temel hesap verilerini gösteren tamamen yeni bir grafik panelidir.

Akıllı Dinamik Lot: Pozisyon boyutu, sinyalin "Güvenine" (Boids ajanları arasındaki uyum yüzdesi) bağlı olarak otomatik olarak artırılabilir.

Teknik Strateji

NeuroBoid v6.4, piyasanın 4 boyutunu eş zamanlı olarak analiz eder:

Bağlam ve Trend: Çoklu EMA'ların (9, 15, 50, 100) ve Parabolik SAR'ın hizalanması. Osilatörler: Aşırı alım/satım bölgelerini belirlemek için RSI ve Stokastik. Momentum: Gelişmiş MACD ve Histogram analizi. Geri Dönüş (Reversal): Fiyat Hareketi (Price Action) ve Bollinger Bantlarına dayalı geri dönüş olasılığı desenlerinin tespiti.

⚙️ Parametreler ve Gereksinimler

Önerilen Zaman Dilimi (Timeframe): M5 (Varsayılan), ancak M15, H1, H4 ve Günlük (D1) olarak da uyarlanabilir.

Pariteler: İyi oynaklığa ve düşük spreade sahip pariteler için optimize edilmiştir (örneğin: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

Çalışma Modu: Daha yüksek işlem sıklığı için varsayılan olarak AGGRESSIVE (Agresif) moduna ayarlanmıştır, ancak Conservative (Muhafazakar) ve Balanced (Dengeli) modları da mevcuttur.

Hesap Türü: Daha iyi emir gerçekleştirmesi için ECN veya Raw Spread hesapları önerilir.

🛡️ Risk Yönetimi