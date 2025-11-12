Position Info Dashboard MT5

Break Even and Profit Panel (Başabaş ve Kâr Paneli)

Break Even and Profit Panel , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü ve hafif bir yardımcı araçtır (utility). Bu gösterge,grafiğinizde açık olan pozisyonlarınız hakkında hayati bilgileri gösteren temiz ve özelleştirilebilir bir bilgi paneli sağlar.Özellikle birden fazla pozisyonu (basket trading, grid, vb.) yöneten yatırımcılar için idealdir.

Artık riskinizi tahmin etmenize gerek yok. Bu araçla, mevcut semboldeki tüm alış ve satış pozisyonlarınızın kârlılığını ve en önemlisi kâra geçiş (başabaş) fiyat seviyelerini anında görebilirsiniz.

Ana Özellikler:

Ayrıntılı Pozisyon Dökümü: Hem Alış (Buy) hem de Satış (Sell) pozisyonları için ayrı ayrı döküm sağlar.

Anlık Veri: Her bir yön için Toplam Pozisyon Sayısı , Toplam Lot Miktarı ve anlık Toplam Kâr/Zarar durumunu gösterir.

Başabaş Fiyatı Hesaplaması: Tüm alış pozisyonlarının ve tüm satış pozisyonlarının ağırlıklı ortalama açılış fiyatını (Break-Even Price) hassas bir şekilde hesaplar.

Otomatik Başabaş Çizgileri: Hesaplanan bu başabaş fiyatlarını grafiğiniz üzerinde otomatik olarak yatay çizgilerle (biri alış, biri satış için) gösterir. Bu çizgiler, pozisyonlarınızın toplu olarak ne zaman kâra veya zarara geçtiğini net bir şekilde görselleştirir.

Genel Özet: Tüm açık pozisyonların toplam sayısını gösterir.

Avantajları:

Etkin Risk Yönetimi: Toplu pozisyonlarınızın kâra geçmesi için fiyatın tam olarak hangi seviyeye gelmesi gerektiğini bilerek riskinizi daha iyi yönetin.

Net Görselleştirme: Grafikteki otomatik çizgiler, kendi pozisyonlarınıza dayalı dinamik "destek/direnç" seviyeleri olarak işlev görür.

Sade ve Hızlı Arayüz: Grafiğinizi yavaşlatmayan, okunması kolay bir panel sunar.

Özelleştirilebilir Ayarlar (Girdiler):

Gösterge, yatırımcının tercihlerine göre tamamen özelleştirilebilir: