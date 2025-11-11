FXFortressWTIOIL
- Göstergeler
- Muammer Sunaoglu
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 9
FXFortressWTIOIL göstergesi WTIOIL grafiğinde bütün zaman dilimlerinde 0,04 cent den $1'a kadar tüm insan hareketlerine duyarlıdır. Alarm ve Sinyal geçmişini True-False şeklinde açıp kapatabilirsin. Gösterge yukarı(Buy, Bull, Long) aşağı(Sell, Bear, Shirt) ok sinyaller verir. Okun rengini seçebilirsin. Bu gösterge petrol sektörü ve petrol yatırımcısına yönelik hazırlandı. Bu gösterge finansal analiz yaşamımın bir çeyrek yüzyıl deneyim ve bilgi birikimiyle hazırlandı. Eğlen!