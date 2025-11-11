FXFortressWTIOIL

FXFortressWTIOIL göstergesi WTIOIL grafiğinde bütün zaman dilimlerinde 0,04 cent den $1'a kadar tüm insan hareketlerine duyarlıdır. Alarm ve Sinyal geçmişini True-False şeklinde açıp kapatabilirsin. Gösterge yukarı(Buy, Bull, Long) aşağı(Sell, Bear, Shirt) ok sinyaller verir. Okun rengini seçebilirsin. Bu gösterge petrol sektörü ve petrol yatırımcısına yönelik hazırlandı. Bu gösterge finansal analiz yaşamımın bir çeyrek yüzyıl deneyim ve bilgi birikimiyle hazırlandı. Eğlen!
İnsan hareketlerine duyarlı XAUUSD MT5 forex indicator, $1,5'dan $50'a kadar her harekete karşı duyarlıdır. Grafik üzerinde bütün zaman dilimlerinde yukarı-aşağı sinyaller verir, Alarm ve Sinyal geçmişi görmek istersen, grafik üzerinde görebilirsin. Eğer True veya False seçersen açabilirsin veya kapayabilirsin Alarm ve Sinyal geçmişini. Eğer göstergeden ayrılırsan, grafik üzerinden  bütün nesneleri  silersin. Bütün sinyalleri grafik üzerinde Long(Bull, Buy) veya Short(Bear, Sell) yukarı aşağı ok
