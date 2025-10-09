Atlas scalper on gold

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER

XAUUSD için Profesyonel Otomatik Ticaret

🎁 SINIRLI SÜRELİ TEKLİF

1 Haziran 2026'ya Kadar Ücretsiz Erişim

Hiçbir risk veya taahhüt olmadan profesyonel altın ticaretinin gücünü deneyimleyin.

1 Haziran 2026'ya kadar ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER'ı tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bu, sınırlı özelliklere sahip bir deneme değil—premium EA'mıza tam ve sınırsız erişimdir. Neden mi? Çünkü sonuçları kendiniz gördükten sonra, inşa ettiğimiz şeyin gerçek değerini anlayacağınızdan eminiz.

Test edin. Güvenin. Sonra karar verin.

Altın Ticaretinizi Dönüştürün

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER sadece bir Expert Advisor değildir—XAUUSD piyasasını fethetmek için özel olarak tasarlanmış, savaşta test edilmiş bir ticaret sistemidir. Çoğu EA altının benzersiz oynaklığına uyum sağlayamazken, bizimki bunun içinde gelişir.

Gelişmiş algoritmalar üzerine inşa edilmiş ve çeşitli piyasa koşullarında titiz testlerle desteklenmiş bu EA, tek bir amaç için tasarlanmıştır: Altının efsanevi fiyat dalgalanmalarını tutarlı ticaret fırsatlarına dönüştürmek.

İster tutarsız manuel ticaret sonuçlarından yorulmuş olun, ister otomatik portföyünüzü çeşitlendirmek istiyor olun, ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER kurumsal düzeyde ticaret teknolojisini doğrudan MetaTrader platformunuza sunar.

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER Neden Hakimdir

🎯 Hassas Altın Scalping Stratejisi

XAUUSD M5 grafiklerine lazer odaklı — Altın için uyarlanmış genel bir forex EA'sı değil, sıfırdan özel olarak inşa edilmiştir • Yıldırım hızında yürütme — Manuel tüccarların kaçırdığı geçici fırsatları yakalar • Akıllı giriş/çıkış algoritmaları — Cerrahi hassasiyetle yüksek olasılıklı kurulumları tanımlar • Piyasa koşullarına uyarlanabilir — Yatay, trend ve volatil ortamlara uyum sağlar

🛡️ Askeri Düzeyde Risk Yönetimi

Çok katmanlı koruma sistemleri — Sermayeniz her seviyede korunur • Dinamik pozisyon boyutlandırma — İşlem boyutunu hesap sermayesine göre otomatik olarak ayarlar • Gelişmiş düşüş toparlanması — Olumsuz piyasa hareketlerinden toparlanmak için tasarlanmıştır • Stres testli dayanıklılık — Aşırı oynaklıkta ve kurumsal "balina" manipülasyonunda hayatta kaldığı kanıtlanmıştır • Asla gerekenden fazla risk almaz — Tasarım gereği muhafazakar, yalnızca koşullar uygun olduğunda agresiftir

⚙️ Esnek Risk Profilleri: Seçiminiz, Kontrolünüz

Ticaret kişiliğinize uyan stratejiyi seçin:

🟢 Çok Düşük Risk: Sermaye Koruyucusu

• Muhafazakar tüccarlar ve emeklilik hesapları için mükemmel • Minimum düşüşlerle istikrarlı, öngörülebilir büyüme • Adrenalinden çok huzurlu uykuyu tercih edenler için ideal

🟡 Düşük Risk: Dengeli İnşaatçı

• Uzun vadeli servet biriktirme için optimal risk-ödül dengesi • Aşırı maruz kalmadan güçlü getiriler • Çoğu profesyonel tüccar için en uygun nokta

🟠 Orta Risk: Büyüme Hızlandırıcı

• Yönetilen oynaklıkla artırılmış kar potansiyeli • Daha hızlı hesap büyümesi arayan tüccarlar için • İhtirası ihtiyatlı risk yönetimiyle dengeler

🔴 Yüksek Risk: Kar Maksimize Edicisi

• Deneyimli tüccarlar için agresif strateji • Oynaklığı anlayan ve kabul edenler için maksimum getiri potansiyeli • Zayıf yürekliler için değil, ama potansiyel olarak en ödüllendirici

🚀 Zahmetsiz Kurulum

5 dakikadan az sürede kurulum ve ticaret — Programlama bilgisi gerekmez • Önceden optimize edilmiş ayarlar — Kutusundan çıktığı gibi karlı • Tek tıkla risk seçimi — Profilinizi seçin ve EA'nın gerisini yapmasına izin verin • Her broker ile çalışır — Tüm MetaTrader 5 platformlarıyla uyumlu

Kanıtlanmış Performans: Rakamlar Konuşuyor

2 Ocak 2023'ten 1 Mart 2025'e kadar M5 zaman diliminde geriye dönük test

Risk Seviyesi Başlangıç Depozitosu Geriye Dönük Test Karı ROI Bu Ne Anlama Geliyor
Yüksek Risk €100 €2.070,79 2.071% €100'ü €2.170'e dönüştürün — patlayıcı büyüme potansiyeli
Orta Risk €100 €4.831,03 4.831% €100'ü €4.931'e dönüştürün — olağanüstü performans
Düşük Risk €100 €1.640,95 1.641% €100'ü €1.740'a dönüştürün — muhafazakar ama etkileyici
Çok Düşük Risk €100 €1.000,10 1.000% €100'ü €1.100'e dönüştürün — istikrarlı, güvenilir getiriler

💡 Bu Sonuçlar Gerçekte Ne Anlama Geliyor

Bunlar şanslı bir aydan özenle seçilmiş istatistikler değildir. Bu, aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla piyasa döngüsünde iki yıldan fazla tutarlı, sistematik performanstır:

• Önemli ekonomik duyurular • Federal Rezerv politika değişiklikleri • Küresel bankacılık krizleri • Aşırı oynaklık olayları • Boğa ve ayı altın piyasaları

EA bu koşullarda sadece hayatta kalmadı—gelişti.

Önemli: Geriye dönük test sonuçları, gerçek piyasa verilerine dayanan tarihi simülasyonlardır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmese de, EA'nın gerçek piyasa koşulları altında sağlam tasarımını ve kar potansiyelini gösterir.

Gerçek Ticaret Hakkındaki Gerçek (Diğerlerinin Size Söylemeyeceği)

Dürüst Olalım

Size %100 kazanma oranları ve sıfır kayıp vaat edebiliriz. Ama yapmayacağız. Çünkü bu bir yalan olurdu.

İşte gerçek:

Her işlem kazanmaz — Ve bu tamamen normaldir. Profesyonel ticaret, HER seferinde kazanmaktan değil, kaybettiğinizden DAHA FAZLA kazanmaktan ibarettir.

Düşüşler olur — En iyi hedge fonları bile geçici kayıplar yaşar. Önemli olan toparlanmadır ve ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER daha güçlü toparlanmak için tasarlanmıştır.

Sihirli kurşunlar yoktur — Risksiz garanti edilmiş kar vaat eden herkes ya deneyimsizdir ya da dürüst değildir. Biz ikisi de değiliz.

Oynaklık hem dostunuz hem düşmanınızdır — Altın vahşice dalgalanabilir, özellikle kurumsal tüccarlar büyük hamleler yaptığında. EA'mız bu "balina" olaylarını yönlendirmek ve oynaklığı fırsata dönüştürmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bizi Farklı Kılan Şey

Bu EA'yı size gerçekçi olmayan vaatlerle etki etmek için değil, ZAMAN İÇİNDE KAZANMAK için inşa ettik.

Sofistike risk yönetimi, adaptif algoritmalar ve düşüş toparlanma sistemleri, zorlu dönemlerde bile hesabınızın karlılığa dönmek için konumlandırılmasını sağlar. Profesyonel tüccarlar böyle düşünür—ve şimdi siz de onlar gibi ticaret yapabilirsiniz.

Başlangıç: Otomatik Altın Ticaretine Giden Yolunuz

Hızlı Kurulum (İlk İşleminize 5 Dakika)

  1. EA'yı MetaTrader 5 platformunuza kurun
  2. Tercih ettiğiniz risk seviyesini seçin (muhafazakar başlayın, daha sonra ölçeklendirin)
  3. XAUUSD M5 grafiğine ekleyin
  4. Otomatik ticareti etkinleştirin
  5. Güveniniz arttıkça izleyin ve ayarlayın

Akıllı Tüccarın Yaklaşımı

Demo testi ile başlayın — EA'yı sıfır riskle çalışırken görün ✓ Muhafazakar başlayın — Çok Düşük veya Düşük Risk ile başlayın, güven kazandıkça ölçeklendirin ✓ Yeterli sermayeyi garanti edin — Daha fazla sermaye = daha fazla istikrar ve daha iyi performans ✓ Sisteme güvenin — Normal düşüşler sırasında müdahale etme çaresine direnir ✓ İzleyin, mikro yönetmeyin — Her saat değil, haftalık kontrol edin ✓ Akıllıca ölçeklendirin — Hesabınız büyüdükçe, hızlandırılmış büyüme için risk seviyenizi artırmayı düşünün

Önerilen Başlangıç Sermayesi

Çok Düşük Risk: Minimum €100 | Önerilen €250+ • Düşük Risk: Minimum €150 | Önerilen €300+ • Orta Risk: Minimum €200 | Önerilen €500+ • Yüksek Risk: Minimum €300 | Önerilen €1.000+

Daha yüksek sermaye, düşüş toleransını ve genel istikrarı iyileştirir.

ATLAS Topluluğuna Katılın

Sürekli Geliştirmeyi Destekleyin

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER ticaretinize değer katıyorsa:

💰 Skrill üzerinden bağışlar kabul edilir: kbenazizi@yahoo.com 🛒 VEYA DİĞER GÖSTERGELERİMİZİ SATIN ALIN 💬 Geri bildiriminizi paylaşın — Daha da iyi hale getirmemize yardımcı olun

Desteğiniz, son teknoloji ticaret araçlarını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmemizi sağlar.

Özelleştirmek veya Öğrenmek İster misiniz?

Kaynak kodu, aşağıdakilerle ilgilenen geliştiriciler ve ileri düzey tüccarlar için mevcuttur:

• Temel algoritmaları anlama • Özel stratejiler için parametreleri özelleştirme • Profesyonel EA geliştirmeyi öğrenme

📧 Lisans seçeneklerini görüşmek için kbenazizi@yahoo.com adresinden bize ulaşın.

⚠️ RİSK UYARISI

Lütfen Ticaret Yapmadan Önce Okuyun ve Anlayın

Ticaret önemli risk taşır. Altın (XAUUSD) dahil döviz ve değerli metal ticareti, önemli kayıplara neden olabilir.

Anlaşılması Gereken Temel Riskler:

Yüksek Kaldıraç Riski: Kaldıraç hem karları HEM de kayıpları büyütür • Önemli Düşüşler: Özellikle daha yüksek risk ayarlarında, geçici kayıplar önemli olabilir • Garanti Edilmiş Kar Yoktur: Tarihsel sonuçlar gelecekteki performansı garanti etmez • Sermaye Kaybı Riski: Yatırılan sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz • Piyasa Oynaklığı: Altın piyasaları aşırı fiyat dalgalanmaları yaşayabilir • Broker Farklılıkları: Sonuçlar spreadler, yürütme ve platforma göre değişebilir

Bu EA'yı Kullanmadan Önce:

✓ Yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ✓ Kişisel mali durumunuzu anlayın ✓ Önce bir demo hesapta kapsamlı şekilde test edin ✓ Nitelikli bir mali danışmana danışmayı düşünün ✓ Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırım yapmayın ✓ Seçilen risk seviyeniz için yeterli sermayeyi garanti edin ✓ Kayıpların ticaretin bir parçası olduğunu kabul edin

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER'ı kullanarak, bu riskleri tam olarak anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

İletişim ve Destek

E-posta: kbenazizi@yahoo.com Bağışlar: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Kaynak Kod Soruları: kbenazizi@yahoo.com

Ticaret Devriminiz Buradan Başlıyor

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER sadece bir Expert Advisor'dan daha fazlasını temsil eder—karmaşıklık, stres veya dik öğrenme eğrisi olmadan profesyonel düzeyde altın ticaretine açılan kapınızdır.

Soru, otomatik ticaretin işe yarayıp yaramadığı değildir. Soru şu: DOĞRU otomasyonu kullanıyor musunuz?

Binlerce EA kar vaat eder. Çok azı tutar. Daha da azı altının benzersiz özellikleri için özel olarak tasarlanmıştır. ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER o nadir istisnadır—amaca yönelik inşa edilmiş, titizlikle test edilmiş ve birden fazla piyasa döngüsünde kanıtlanmıştır.

Neden Beklesiniz?

1 Haziran 2026'ya kadar bu EA'yı tamamen ücretsiz deneyimleme fırsatınız var. Kredi kartı yok. Yükümlülük yok. Tuzak yok.

Demoda test edin. Canlıda çalıştırın. Çalışmasını izleyin.

Sonra kalıcı ticaret cephaneliğinize eklemeye değer olup olmadığına karar verin.

Ticarette başarı şans hakkında değildir—doğru araçlara sahip olmak, uygun risk yönetimi ve kanıtlanmış bir sistemin işini yapmasına izin verme sabrı hakkındadır.

Seçim Sizin

Tutarsız sonuçlarla manuel ticarete devam edin veya özel olarak altın için tasarlanmış kurumsal düzeyde otomasyondan yararlanın.

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER'ı bugün indirin ve profesyonel otomatik ticaretin gerçekte nasıl göründüğünü keşfedin.

ALTIN İÇİN ATLAS SCALPER — Teknolojinin Altın Piyasasında Fırsatla Buluştuğu Yer


Önerilen ürünler
YM RSI Pro EA
Yassine Mouhssine
Uzman Danışmanlar
YM RSI PRO EA – Adaptive Momentum Trading System YM RSI Pro EA is an intelligent Expert Advisor that uses the Relative Strength Index (RSI) to identify market reversals and momentum shifts. The system is designed to take advantage of overbought and oversold conditions, executing trades when the RSI indicates potential turning points. This EA adapts dynamically to market volatility, ensuring that each trade follows a logical entry and exit sequence with strict risk management. Key Features Core s
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.43 (47)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Imperium Mini
Hugo Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Türkçe Imperium Core — Imperium Projesinin Özünü Resmî web sitesi: https://imperiumtrading-ai.vercel.app Imperium Core, ekibimiz tarafından geliştirilen profesyonel bir ticaret sisteminin felsefesini ve mantığını yansıtır. Stabil ve erişilebilir bir deneyim sunar ve algoritmik ticaretin mekanizmalarını ve mantığını keşfetmenizi sağlar. Kârlarınız çok mu düşük? Bizimle iletişime geçin: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Herhangi bir sorunuz varsa, MT5 mesajlaşma sistemi ve
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Maximus MT5 — Automated Trading System Exclusive Maximus MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each broker has its o
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.54 (13)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Uzman Danışmanlar
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (7)
Uzman Danışmanlar
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Uzman Danışmanlar
The strategy is based on the Alligator technical indicator, described by Bill Williams in "Trading Chaos". The system is based on three moving averages (Lips, Teeth and Jaw lines), and oscillators, calculated using the difference between them. The trading signals are generated after crossover of the Alligator lines, depending on trend, determined by order of these lines. In the case of upward trend the Lips line (with minimal period) is the highest, the next is the Teeth line, and the lowest is
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Uzman Danışmanlar
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Uzman Danışmanlar
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Hareketli Ortalama Geçişlerini kullanarak işlem yapar. Tamamen özelleştirilebilir ayarlar, esnek pozisyon yönetimi ayarları ve ayrıca özelleştirilebilir ticaret oturumları ve martingale ve ters martingale modu gibi birçok kullanışlı özellik sunar. [ Kurulum Kılavuzu | Güncelleme Kılavuzu | Sorun Giderme | SSS | Tüm Ürünler ] Kullanımı ve denetlenmesi kolay Tamamen özelleştirilebilir hareketli ortalama ayarları İki farklı ticaret davranışı uygular Özelleştirilebilir başa baş, SL, TP ve tak
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.72 (65)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (339)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (41)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (19)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (36)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (8)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (34)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Canlı Sinyal: [Ana Hesap] | [İkincil Hesap] | AOT Resmi Kanal | Sonraki Fiyat: $299 ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. AOT MT5, yapay zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile çalışan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Yıllarca süren geliştirme çalışmasıyla oluşturulan bu tamamen otomatik sistem, risk yönetimi kullanarak tek bir AUDCAD M15 gr
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AuriON AI System EA Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi. Önemli: Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş kurulum paketiniz ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel bir mesaj gönderin. Canlı sinyal:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Mevcut teklif: Sonraki 10 kopya $449  karşılığında mevcuttur, ardından fiyat $599 ’ye yükselecektir. I. Giriş AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir. Sistem, Deep
The ORB Master
Profalgo Limited
4.79 (14)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (486)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.29 (35)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.16 (68)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (85)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
META i7
Meta Sophie Agapova
Uzman Danışmanlar
META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi -  Teknik referans META i7 , iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır, işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir. Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür. E
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
Yazarın diğer ürünleri
Smart Supply and Demand Zones Finder
Abdelhak Benazizi
Göstergeler
Akıllı Arz ve Talep Bölgeleri Bulucu, herhangi bir işlem varlığı için arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tanımlayan ve görüntüleyen güçlü bir MetaTrader 4 göstergesidir. İşlem sürecinizi basitleştirmek için tasarlanmıştır, önemli seviyeleri bulma tahminini ortadan kaldırır, size zaman kazandırır ve güveninizi artırır. Temel Özellikler Otomatik Bölge Algılama: Herhangi bir varlık (döviz, hisse senetleri, emtialar, kripto) ve zaman dilimi (M1 ila MN) genelinde arz ve talep bölgelerini beli
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt