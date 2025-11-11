🇹🇷 Imperium Origin — Imperium projesinin özü

🌐 Resmî web sitesi: https://imperiumtrading-ai.vercel.app

Imperium Origin, ekibimiz tarafından geliştirilen profesyonel bir ticaret sisteminin felsefesini ve mantığını yansıtır.

GBP/USD üzerinde istikrarlı, net ve erişilebilir bir algoritmik işlem deneyimi sunar.

Herhangi bir sorunuz için bize MT5 mesajları üzerinden veya web sitemizden ulaşabilirsiniz:

👉 https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

Temel Bilgiler

GBP/USD üzerinde çalışır

ECN brokerlar için tasarlanmıştır (IC Markets Standard hesapları mükemmel şekilde çalışır)

Önerilen kaldıraç: 1:30 veya üzeri

Her sermaye ile uyumlu, optimum verimlilik 1.000 € ’dan itibaren

Akıcı ve kontrollü bir deneyim için sağlam ve güvenilir mimari

Ana Özellikler

Akıllı risk yönetimi

Dinamik kârlılık optimizasyonu

Volatilite ve piyasa yapısına dayalı algoritmik kararlar

Farklı stratejiler için ölçeklenebilir yapı

Çeşitli işlem koşullarına uyarlanabilir

🧭 Imperium Origin, Imperium evrenini keşfetmek ve profesyonel bir algoritmik işlem yaklaşımını deneyimlemek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.