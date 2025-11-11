Imperium Origin
- Uzman Danışmanlar
- Hugo Garcia
- Sürüm: 1.2
🇹🇷 Imperium Origin — Imperium projesinin özü
🌐 Resmî web sitesi: https://imperiumtrading-ai.vercel.app
Imperium Origin, ekibimiz tarafından geliştirilen profesyonel bir ticaret sisteminin felsefesini ve mantığını yansıtır.
GBP/USD üzerinde istikrarlı, net ve erişilebilir bir algoritmik işlem deneyimi sunar.
Herhangi bir sorunuz için bize MT5 mesajları üzerinden veya web sitemizden ulaşabilirsiniz:
👉 https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact
Temel Bilgiler
-
GBP/USD üzerinde çalışır
-
ECN brokerlar için tasarlanmıştır (IC Markets Standard hesapları mükemmel şekilde çalışır)
-
Önerilen kaldıraç: 1:30 veya üzeri
-
Her sermaye ile uyumlu, optimum verimlilik 1.000 €’dan itibaren
-
Akıcı ve kontrollü bir deneyim için sağlam ve güvenilir mimari
Ana Özellikler
-
Akıllı risk yönetimi
-
Dinamik kârlılık optimizasyonu
-
Volatilite ve piyasa yapısına dayalı algoritmik kararlar
-
Farklı stratejiler için ölçeklenebilir yapı
-
Çeşitli işlem koşullarına uyarlanabilir
🧭 Imperium Origin, Imperium evrenini keşfetmek ve profesyonel bir algoritmik işlem yaklaşımını deneyimlemek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.
An interesting variation of Imperium on GBPUSD instead of EURUSD, the results are still solid. It would be great to see an update to the premium version that includes support for GBPUSD.