Imperium Origin

🇹🇷 Imperium Origin — Imperium projesinin özü

🌐 Resmî web sitesi: https://imperiumtrading-ai.vercel.app

Imperium Origin, ekibimiz tarafından geliştirilen profesyonel bir ticaret sisteminin felsefesini ve mantığını yansıtır.
GBP/USD üzerinde istikrarlı, net ve erişilebilir bir algoritmik işlem deneyimi sunar.

Herhangi bir sorunuz için bize MT5 mesajları üzerinden veya web sitemizden ulaşabilirsiniz:
👉 https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

Temel Bilgiler

  • GBP/USD üzerinde çalışır

  • ECN brokerlar için tasarlanmıştır (IC Markets Standard hesapları mükemmel şekilde çalışır)

  • Önerilen kaldıraç: 1:30 veya üzeri

  • Her sermaye ile uyumlu, optimum verimlilik 1.000 €’dan itibaren

  • Akıcı ve kontrollü bir deneyim için sağlam ve güvenilir mimari

Ana Özellikler

  • Akıllı risk yönetimi

  • Dinamik kârlılık optimizasyonu

  • Volatilite ve piyasa yapısına dayalı algoritmik kararlar

  • Farklı stratejiler için ölçeklenebilir yapı

  • Çeşitli işlem koşullarına uyarlanabilir

🧭 Imperium Origin, Imperium evrenini keşfetmek ve profesyonel bir algoritmik işlem yaklaşımını deneyimlemek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.


İncelemeler 2
mark.mark02
15
mark.mark02 2025.11.11 12:17 
 

An interesting variation of Imperium on GBPUSD instead of EURUSD, the results are still solid. It would be great to see an update to the premium version that includes support for GBPUSD.

olivier00020
0
olivier00020 2025.11.11 18:26 
 

I just downloaded Imperium Mini, and I have to say that Imperium Origin performs just as well on GBPUSD, great EA

