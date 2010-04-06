Adaptive Range Oscillator m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
Gelişmiş özel Kripto Forex göstergesi "Uyarlanabilir Aralık Osilatörü" - MT4 için verimli bir işlem aracı!
- Bu gösterge, yeni nesil bir Osilatördür - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın.
- "Uyarlanabilir Aralık Osilatörü", ayarlanabilir uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine ve diğer kullanışlı ayarlara sahiptir.
- Bu osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden Çıkışlarda tam işlem giriş noktalarını bulmak için uygun bir araçtır.
- Aşırı Satış bölgesi: Mavi çizginin altında.
- Aşırı Alım bölgesi: Sarı çizginin üzerinde.
- Bu gösterge, Hızlı Scalping ve fiyat düzeltmelerinin sonunu tespit etmek için Trend Stratejileri için idealdir.
- Standart osilatörlerden çok daha doğrudur.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.
