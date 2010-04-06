MFI for 8 Symbols mf
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "8 Sembol için MFI" Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Gerektirmez.
- Para Akışı Endeksi (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- MFI 80'in üzerindeyken Aşırı Alış bölgesinden Satış, 20'nin altındayken Aşırı Satış bölgesinden Alış girişleri almak harikadır.
- MFI, sapma tespiti için çok kullanışlıdır ve Fiyat Hareketi ile birlikte kullanıldığında da harikadır.
- "8 Sembol için MFI", tek bir grafikte 8 farklı sembole kadar MFI değerlerini kontrol etme olanağı sunar.
- MFI osilatörü, yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında bilgi sağlar.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.