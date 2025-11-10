Ürün Tanıtımı

Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz.

Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür.

Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz.



Focus Time Line Mini, Focus Time Line’ın hafif bir sürümüdür.Yalnızca 7 gün boyunca bir kez kullanılabilir.

Kullanmaya devam etmek isterseniz, ücretli sürümlerden Focus Time Line veya Chart Auto Flow Focus Edition’ı değerlendirin.

Focus Time Line👉 https://www.mql5.com/tr/market/product/154363

Chart Auto Flow Focus Edition👉 https://www.mql5.com/tr/market/product/154905

Buton Fonksiyonları

FocusTimeLine Butonu

Tıklayarak odaklanmak istediğiniz zaman noktasını (FocusTimeLine) ayarlayın.

FocusPosition Butonu

FocusTimeLine konumunu değiştirin: Right: Sağ uç civarı Center: Ortası civarı Left: Sol uç civarı

Her tıklamada konum sırasıyla değişir.

Focus Butonu

Grafiği anında FocusTimeLine zaman noktasına taşır.

End Butonu

Tüm butonları kaldırır ve programı sonlandırır.

Kullanım

FocusTimeLine programını grafiğe ekleyin. Create FocusTimeLine butonuna tıklayın. Görünen Click this button to create FocusTimeLine at desired point butonuna tıklayarak istediğiniz zaman noktasına dikey çizgi (FocusTimeLine) oluşturun. Focus Position butonuna tıklayarak FocusTimeLine konumunu Right / Center / Left olarak değiştirin. Focus butonuna tıklayarak grafiği FocusTimeLine konumuna anında taşıyın. END butonuna tıklayarak programı kapatın ve tüm butonları gizleyin.

Notlar

Aynı anda yalnızca bir FocusTimeLine oluşturabilirsiniz.

Ayarlanan FocusTimeLine çevresindeki zaman dilimlerinde yeterli veri yoksa, odak hareketi sınırlı olabilir. Örneğin, eski geçmiş verilerle çalışırken, FocusTimeLine’ı 4H gibi üst zaman diliminde ayarlayabilirsiniz, ancak 5 dakikalık veriler eksik olabilir.

Bu durumda, 5 dakikalık grafikte odak hareketi mümkün olmayabilir. Mevcut fiyat çevresinde de durum aynıdır. Ekranın sağ tarafında yeterli veri olmayabilir, bu nedenle Left konumu ayarlansa bile hareket sınırlıdır. FocusTimeLine çevresindeki zaman dilimlerinde yeterli veri olduğundan emin olun.

Odak, ayarlanan konuma hareket etmiyorsa, o bölgeyi manuel olarak kaydırmayı deneyerek verilerin eksik olduğunu fark edebilirsiniz.



Kurulum

MT5’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın ve Download tıklayarak otomatik olarak yükleyin.

Navigator → Expert Advisors (EA) → Market altında bulunur.

Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Önerilen Sistem

OS: Windows 11

MT5: Build 5320 / Build 5260

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

RAM: 8GB

Mac veya diğer sistemlerde de çalışabilir, ancak test edilmemiştir.

Risk Açıklaması