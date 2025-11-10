Focus Time Line Mini

Ürün Tanıtımı

Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz.
Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür.
Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Focus Time Line Mini, Focus Time Line’ın hafif bir sürümüdür.Yalnızca 7 gün boyunca bir kez kullanılabilir.
Kullanmaya devam etmek isterseniz, ücretli sürümlerden Focus Time Line veya Chart Auto Flow Focus Edition’ı değerlendirin.

Focus Time Line👉 https://www.mql5.com/tr/market/product/154363
Chart Auto Flow Focus Edition👉 https://www.mql5.com/tr/market/product/154905

Buton Fonksiyonları

FocusTimeLine Butonu

  • Tıklayarak odaklanmak istediğiniz zaman noktasını (FocusTimeLine) ayarlayın.

FocusPosition Butonu

  • FocusTimeLine konumunu değiştirin:

    • Right: Sağ uç civarı

    • Center: Ortası civarı

    • Left: Sol uç civarı

  • Her tıklamada konum sırasıyla değişir.

Focus Butonu

  • Grafiği anında FocusTimeLine zaman noktasına taşır.

End Butonu

  • Tüm butonları kaldırır ve programı sonlandırır.

Kullanım

  1. FocusTimeLine programını grafiğe ekleyin.

  2. Create FocusTimeLine butonuna tıklayın.

  3. Görünen Click this button to create FocusTimeLine at desired point butonuna tıklayarak istediğiniz zaman noktasına dikey çizgi (FocusTimeLine) oluşturun.

  4. Focus Position butonuna tıklayarak FocusTimeLine konumunu Right / Center / Left olarak değiştirin.

  5. Focus butonuna tıklayarak grafiği FocusTimeLine konumuna anında taşıyın.

  6. END butonuna tıklayarak programı kapatın ve tüm butonları gizleyin.

Notlar

  • Aynı anda yalnızca bir FocusTimeLine oluşturabilirsiniz.

  • Ayarlanan FocusTimeLine çevresindeki zaman dilimlerinde yeterli veri yoksa, odak hareketi sınırlı olabilir.

    • Örneğin, eski geçmiş verilerle çalışırken, FocusTimeLine’ı 4H gibi üst zaman diliminde ayarlayabilirsiniz, ancak 5 dakikalık veriler eksik olabilir.
      Bu durumda, 5 dakikalık grafikte odak hareketi mümkün olmayabilir.

    • Mevcut fiyat çevresinde de durum aynıdır. Ekranın sağ tarafında yeterli veri olmayabilir, bu nedenle Left konumu ayarlansa bile hareket sınırlıdır.

    • FocusTimeLine çevresindeki zaman dilimlerinde yeterli veri olduğundan emin olun.
      Odak, ayarlanan konuma hareket etmiyorsa, o bölgeyi manuel olarak kaydırmayı deneyerek verilerin eksik olduğunu fark edebilirsiniz.

Kurulum

  • MT5’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın ve Download tıklayarak otomatik olarak yükleyin.

  • Navigator → Expert Advisors (EA) → Market altında bulunur.

  • Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Önerilen Sistem

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Mac veya diğer sistemlerde de çalışabilir, ancak test edilmemiştir.

Risk Açıklaması

  • Bu araçta işlem fonksiyonu yoktur, dolayısıyla finansal risk yoktur.


Yazarın diğer ürünleri
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Yardımcı programlar
Ürün Genel Bakış Chart Auto Flow Mini, MT5 grafiklerini otomatik olarak oynatmanıza ve geri almanıza olanak tanır. ・ Hızlı oynatma ile , geçmiş fiyat hareketlerini hızlıca gözden geçirebilirsiniz. ・ Hızlı oynatma ile , grafik desenlerini verimli bir şekilde tanımlayabilirsiniz. ・ Yavaş oynatma ile , ticaret simülasyonları yapabilirsiniz. Forex, hisse senetleri, altın, kripto para ve çok çeşitli diğer enstrümanlarla çalışır. Geçmiş fiyat hareketlerini ve grafik desenlerini hızlıca gözden geçirmek
FREE
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Yardımcı programlar
Ürün Genel Bakış Chart Auto Flow Mini, MT5 grafiklerini otomatik olarak oynatmanıza ve geri almanıza olanak tanır. ・ Hızlı oynatma ile , geçmiş fiyat hareketlerini hızlıca gözden geçirebilirsiniz. ・ Hızlı oynatma ile , grafik desenlerini verimli bir şekilde tanımlayabilirsiniz. ・ Yavaş oynatma ile , ticaret simülasyonları yapabilirsiniz. Forex, hisse senetleri, altın, kripto para ve çok çeşitli diğer enstrümanlarla çalışır. Geçmiş fiyat hareketlerini ve grafik desenlerini hızlıca gözden geçirme
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Yardımcı programlar
Ürün Tanıtımı Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz. Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür. Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz. Önce denemek isteyenler için Focus Time Line Mini (7 günlük ücretsiz deneme sürümü) de mevcuttur. https://www.mql5.com/tr/market/produ
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Yardımcı programlar
Chart Auto Flow Focus Edition , Chart Auto Flow ve Focus Time Line özelliklerini birleştirir ve MT5 grafikleri için güçlü bir araç sağlar. Grafikleri değişken hızda oynatma ve geri sarma Fiyat hareketlerini yüksek hızda gözden geçirin veya yavaş hareketle işlem simülasyonu yapın. İstenen zaman noktalarına anında odaklanma Herhangi bir zamana anında gidin ve önemli noktaları kaçırmadan grafiklerinizi verimli analiz edin. Sezgisel ve kolay kullanım Durdurma, devam ettirme, hız ayarı ve mum kayd
