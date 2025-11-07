MarketPowerTrend, MT4 platformunda EURUSD ticareti yapmak için trend takip eden bir robottur. MarketPowerTrend, yazar tarafından geliştirilen benzersiz bir algoritma kullanarak alım ve satım kararları verir. MarketPowerTrend'in kurulumu çok kolaydır: Sadece StopLoss, TakeProfit ve hacim girin, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir alım veya satım işleminden sonra MarketPowerTrend sizi sesli bir sinyalle bilgilendirir. MarketPowerTrend, martingale veya grid stratejilerini desteklemez. MarketPowerTrend yalnızca H1 zaman diliminde EURUSD ticareti yapar. MarketPowerTrend diğer döviz çiftlerinde işlem yapmaz. MarketPowerTrend, alım veya satım işleminden sonra gerçekleştirilen işlemi yönetmeye devam ettiğinden, alım veya satım işleminden sonra H1 zaman diliminden diğer zaman dilimlerine geçiş kesinlikle yasaktır. Önemli: Gerçek hesaplardaki gerçek sonuçlar, gerçek aracı kurum tarafından yatırımcıya sağlanan koşullara büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle satıcı, işlem robotumuzun gelecekteki alıcılarını, gerçek işlem yapmanın tüm risklerini anladıkları ve ürünümüzü satın alma kararının kendi riskleri altında verildiği konusunda uyarır.