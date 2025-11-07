Project Smartingale

Smartingale, yönetilen bir Martingale stratejisi kullanarak alım emirlerini yürütmek için RSI göstergesinin gücünü bir Hareketli Ortalama onayı ile birleştiren, hisse senetleri piyasası için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir Expert Advisor'dır (EA).

Smartingale Nasıl Çalışır?

Smartingale'ın temel mantığı, yükseliş eğilimi onayı ile aşırı satım bölgelerindeki potansiyel giriş noktalarını belirlemeye dayanır.

Ana Giriş Koşulu: EA, RSI göstergesinin önceden tanımlanmış bir aşırı satım seviyesine (örneğin, 30) ulaşmasını veya bu seviyenin altına düşmesini bekler. Bu, potansiyel olarak aşırı satılmış ve bir toparlanmaya hazır olabilecek bir varlığı işaret eder. Trend Onayı: Yanlış sinyalleri filtrelemek ve genel trend yönünde işlem yapmak için EA, belirli bir Hareketli Ortalama'nın yükselen bir eğime sahip olmasını gerektirir. Smartingale ancak her iki koşul da karşılandığında bir ALIŞ emri yürütür. Yükseliş Trendlerine Odaklanma: Hisse senedi piyasası doğası gereği uzun vadeli bir büyüme eğilimine sahip olduğundan, Smartingale yalnızca ALIŞ işlemleri açacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu, yükseliş eğilimli piyasalarda "dip fiyatlardan alım" felsefesi ile uyumludur. Martingale ile İşlem Yönetimi: Başlangıçtaki bir işlem olumsuz hale gelirse, EA Grid (Martingale) seviyelerini devreye sokar. Smartingale'ın benzersizliği, yüzdelere dayalı grid mesafesi kurulumundadır: Grid Aralığı (%): Sabit pointler yerine bir yüzde tanımlarsınız. EA, bir sonraki Martingale seviyesi için mesafeyi, mevcut fiyatın minimum 0'dan (veya programlanan mantığa bağlı olarak başlangıç giriş fiyatından) olan bu yüzdesine göre hesaplayacaktır. Bu, her hisse senedinin oynaklığına dinamik uyum sağlar.

Yüzdelik Take Profit: Grid pozisyonunun tamamını kapatmak için Take Profit seviyesi de bir yüzde olarak ayarlanır, böylece piyasa hareketiyle orantılı bir kar hedefi garanti edilir.

Özellikler ve Özelleştirilebilir Parametreler

Smartingale, ayarlanabilir parametreleri ile strateji üzerinde tam kontrol sunar:

İşlem Ayarları: Başlangıç Lotu : İlk işlem için lot büyüklüğü.

Strateji Ayarları: RSI Periyodu : RSI göstergesi için hesaplama periyodu. RSI Aşırı Satım Seviyesi : Sinyali tetikleyen seviye (örn. 30). Hareketli Ortalama Periyodu : Onay için Hareketli Ortalama periyodu. Hareketli Ortalama Yöntemi : MA türü (örn. Üssel, Basit, Yumuşatılmış).

Martingale ve Risk Yönetimi Ayarları: Maksimum Grid Sayısı : EA'nın yerleştirebileceği Martingale emir limiti. Lot Çarpanı : Her grid seviyesinde lotun çarpıldığı faktör (örn. 2.0, 1.5). Grid Aralığı (%) : Anahtar parametre. Sonraki Martingale seviyesini tetikleyen fiyat düşüş yüzdesi. Global Take Profit (%) : Tüm pozisyonu kârla kapatmak için ortalama giriş fiyatı üzerinden kar yüzdesi.



Maksimum Performans için Kullanım Önerileri

Önerilen Zaman Dilimi: Hisse senetlerinin uzun vadeli trendiyle uyumlu olması için Smartingale'ın H4 (4 saat) veya D1 (Günlük) gibi daha yüksek zaman dilimlerinde kullanılması önerilir.

Hisse Senedi Başına Yapılandırma! Bu, başarı için çok önemli bir noktadır. Tüm hisse senetleri için işleyen "evrensel" bir ayar yoktur. Her hisse senedinin (örneğin, Apple ve Tesla) oynaklığı, fiyat aralığı ve davranışı benzersizdir. Smartingale'dan en iyi şekilde yararlanmak için, kullanıcı her varlık için özel bir yapılandırma OLUŞTURMALI, TEST ETMELİ ve OPTİMİZE ETMELİDİR. Grid Aralığı (%) ve Take Profit (%) değerlerini her hisse senedinin geçmiş oynaklığına göre ayarlamak, gridin erken tetiklenmesini veya Take Profit'a hiç ulaşılmamasını önlemek için esastır.

Topluluk ve Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirmeye inanıyoruz ve yatırımcı topluluğuna değer veriyoruz. EA'yı iyileştirebilecek fikirleriniz, önerileriniz veya değişiklikleriniz varsa, yorum bölümünde okumaktan mutluluk duyarız! Yeni özellikler, kod optimizasyonları veya işlem mantığındaki ayarlamalar hakkındaki her türlü görüş memnuniyetle karşılanır.

Yasal Sorumluluk Reddi

ÖNEMLİ RİSK UYARISI

"Smartingale" Expert Advisor yazılımı, her türlü açık veya zımni garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ sağlanmaktadır. Bu yazılımın finansal piyasalarda işlem yapmak için kullanılması YÜKSEK RİSK SEVİYESİ taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Hisse senetleri, forex, CFD'ler ve diğer finansal enstrümanların işlemi doğası gereği spekülatiftir ve önemli kayıplar yaşama veya yatırılan sermayenin tamamını kaybetme olasılığınız bulunmaktadır. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmamalısınız.

Geliştirici, dağıtıcı ve Smartingale'ın oluşturulması ve yayılmasıyla ilişkili herhangi bir kişi veya kuruluş, bu EA'nın kullanımından kaynaklanan herhangi bir kâr veya belirli bir sonucu GARANTİ ETMEZ. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların mutlaka bir göstergesi değildir.

Kullanıcı şunu kabul ve beyan eder:

İşlemle ilişkili riskleri anlamaktan tek ve tam sorumlu olduğunu. Smartingale Expert Advisor'ının kendi işlem hesabında yapılandırılması, özelleştirilmesi, izlenmesi ve kullanılmasından tek ve tam sorumlu olduğunu. Gerçek para ile kullanmayı düşünmeden önce EA'yı bir Demo Hesap üzerinde kapsamlı bir şekilde test etmesi gerektiğini. Bu EA'nın sinyallerine dayalı olarak verilen herhangi bir işlem kararının kendi riski ve takdiri olduğunu kabul ettiğini.

Bu EA, kullanıcı tanımlı parametrelere dayalı bir strateji yürüten bir otomasyon aracıdır. Kullanıcı, stratejinin uygunluğundan ve kendi sermayesinin ve riskinin yönetiminden yalnızca sorumludur. Herhangi bir şüpheniz varsa nitelikli bir profesyonelden bağımsız finansal tavsiye almanız şiddetle tavsiye edilir.

Smartingale Expert Advisor'ını kullanarak, bu şartları kabul etmiş ve yazılımın işleyişindeki finansal kayıplar, hatalar, ihmaller veya kesintilerden dolayı oluşturulmasında yer alan tüm tarafları her türlü sorumluluktan beri tutmuş olursunuz.