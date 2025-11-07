Zenth Bot
- Uzman Danışmanlar
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Step 1: Contact me. Step 2: Receive guidance + settings. Step 3: Proper backtest results.
ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra, lütfen tamamen kurulum kılavuzunu ve ayar talimatlarını almak için özel bir mesaj gönderin.
Otomatik ticaret dünyasında başarıyı yeniden tanımlayan uzman danışman Zenth ile kesintisiz ticaret teknolojisini deneyimleyin. Bu EA, işlemleri gerçekleştirmede kesinlik ve tutarlılık sağlar.
Zenth fiyatı her 10 satın alma sonrasında $100 artmaktadır. Fiyatın son değerine $1200 ulaşmadan önce oranınızı güvenceye almak için hemen harekete geçin.
Yenilikçi Strateji
Konvansiyonel EAs'ın aksine, Zenth, dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayan çok katmanlı bir ticaret stratejisi kullanmaktadır.
Bu eşsiz yaklaşım, üstün performans sunarak, getiri optimize etmeyi hedefleyen tüccarlar için Zenth'i güvenilir bir seçenek haline getirir.
Öneriler
En iyi sonuçlar için aşağıdaki koşulları sağlayın:
- Ticaret Sembolü: US500,UK100
- Zaman Dilimi: M30
- Minimum Para Yatırma: $200 (Tavsiye: $500)
- Hesap Türü: ECN veya Ham Spread Hesapları
- Aracı Kurumlar: En iyi sonuçlar için düşük spread'li aracı kurumları kullanın.
- Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (optimal performans için 1:200 tavsiye edilir).
Teknik Özellikler ve Kurulum
Zenth, kolay bir şekilde kurulabilir ve minimum yapılandırma gerektirir. Ana özellikler şunlardır:
- Ölçeklenebilirlik için otomatik lot boyutlandırma işlevselliği.
- Bir grafik kurulumu
- VPS kullanımı 24/7 çalışma için tavsiye edilir.
Daha fazla ayrıntı için: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
En son haberleri almak için MQL5 kanalımıza katılın: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor