NeuroSwingPro
- Göstergeler
- Vasile Verdes
- Sürüm: 25.9
- Etkinleştirmeler: 5
Description
NeuroSwingPro is a revolutionary technical analysis indicator that combines traditional swing point detection with artificial intelligence for unprecedented accuracy. This next-generation tool automatically identifies market turning points while using neural networks to filter out false signals, providing traders with the most reliable pivot points available.
Key Features
🤖 AI-Powered Signal Filtering
-
Built-in neural network continuously learns from market data
-
Automatically filters out weak or false signals
-
Adapts to changing market conditions in real-time
-
Reduces noise and improves signal quality by up to 40%
🎯 Multiple Optimization Modes
Choose from four sophisticated optimization strategies:
-
Success Rate Optimization - Maximizes signal accuracy
-
Profit Maximization - Optimizes for highest profitability
-
Signal Quality Optimization - Focuses on clean, reliable signals
-
Neural Network Optimization - AI-driven parameter selection
⚡ Ultra-Fast Detection
-
Advanced algorithm detects swing points faster than traditional ZigZag indicators
-
Minimal repainting for reliable trading decisions
-
Precise pivot identification with customizable sensitivity
🔔 Smart Alert System
-
Customizable alert triggers for bullish and bearish signals
-
Flexible alert timing (current bar, previous bar)
-
Visual and audio notifications
-
Push notifications compatible
Input Parameters
Main Settings
-
AutoOptimization - Enable/disable automatic parameter optimization
-
OptimizationMode - Choose optimization strategy (0-3)
-
AppliedPeriod - Lookback period for pivot detection (1-13)
-
AppliedDeviation - Minimum price deviation for valid pivots (1-13%)
Neural Network Configuration
-
HiddenNodes - Number of hidden neurons in AI network (2-8)
-
LearningRate - AI learning speed (0.01-0.1)
-
TrainingBars - Historical bars for AI training (500-2000)
Alert Settings
-
AppliedAlerts - Enable/disable trading alerts
-
AlertsCandle - Choose which candle triggers alerts (0=current, 1=previous)
How It Works
NeuroSiwngPro uses a multi-layer approach:
-
Pivot Detection - Traditional algorithm identifies potential swing points
-
AI Analysis - Neural network evaluates each signal using 6 market features
-
Signal Filtering - Weak signals are automatically removed
-
Visual Display - Clean, easy-to-read arrows on your chart
Trading Applications
Trend Following
-
Identify trend reversals early
-
Ride major trends with confirmed pivot points
-
Filter out minor corrections and noise
Swing Trading
-
Perfect for capturing medium-term price swings
-
AI confirmation reduces false entries
-
Optimal for 4H and Daily timeframes
Position Trading
-
Reliable for identifying major market turns
-
Reduced frequency means higher quality signals
-
Excellent for weekly and monthly analysis
Unique Advantages
🎓 Self-Learning AI
The built-in neural network continuously improves its performance by learning from new market data, making it smarter over time.
🔄 Adaptive Optimization
Automatically adjusts to different market conditions (trending, ranging, volatile) without manual intervention.
📊 Multi-Timeframe Compatible
Works consistently across all timeframes from 1-minute to monthly charts.
💡 User-Friendly
Despite advanced AI technology, the indicator remains easy to use with clear visual signals and intuitive parameters.
System Requirements
-
MetaTrader 5 platform
-
Minimum 500 bars of historical data for optimal AI performance
-
Standard Windows/Mac/Linux systems
Ideal For
-
Traders seeking reliable swing points
-
Users who want AI-assisted technical analysis
-
Those tired of false signals from traditional indicators
-
Traders looking to automate their analysis process
Experience the future of technical analysis with NeuroSwingPro - where traditional methods meet artificial intelligence for superior trading performance.