Invisible TP and SL by Ticket 🎯

İşlemlerinizin kontrolünü hassasiyet ve gizlilikle elinize alın.

Bu Uzman Danışman, herhangi bir belirli bilet numarası için Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri ayarlamanıza olanak tanır. Birden fazla grafik açmanız veya birden fazla EA kullanmanız gerekmez.

💡 Nasıl çalışır:

EA ayarlarını açın, açık işleminizin bilet numarasını girin, istediğiniz TP ve SL değerlerini belirleyin ve EA bu seviyeleri yalnızca o işlem için güncelleyecektir.

Başka bir işlemi değiştirmek istiyorsanız, ayarları yeniden açın, bilet numarasını ve yeni TP/SL değerlerini girin. EA’yı başka bir grafiğe eklemeniz gerekmez.

⚙️ Ana Özellikler

✅ Bilet Bazlı Kontrol: Her işlem için TP ve SL’yi bilet numarasıyla yönetin.

✅ Görünür veya Gizli Mod: TP ve SL’yi brokerdan gizleyebilir veya görünür bırakabilirsiniz.

✅ Esnek Birimler: TP ve SL’yi pip, puan veya para cinsinden ayarlayın.

✅ Bekleyen Emir Desteği: Dahil etme veya yoksayma seçeneği.

✅ Gizli Çizgiler: Gizli TP/SL çizgilerini grafikte görüntüleyin.

✅ Kilitli Emir Koruması: Karı kilitlenmiş emirlerin SL’sini değiştirmez.

✅ Hızlı ve Hafif: Tek grafikte çalışır ve anında güncellenir.

🚀 Neden Seveceksiniz

• Karmaşık ayarlar veya birden fazla grafik yok.

• Riski ve kazancı tamamen gizli bir şekilde kontrol edin.

• Stratejisini brokerdan gizlemek isteyen yatırımcılar için mükemmel.

• Birden fazla işlemi manuel yöneten yatırımcılar için idealdir.

Bugün Invisible TP and SL by Ticket kullanmaya başlayın ve işlem yönetiminizi daha hızlı, temiz ve akıllı hale getirin. ⚡

