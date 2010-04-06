Sideways Trader Pro EA md
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.17
- Etkinleştirmeler: 15
SIDEWAYS TRADER PRO EA - gelişmiş bir çift pariteli grid işlem sistemidir!
Robot, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files v25.17 sürümünü kullanın.
EA'nın öne çıkan özellikleri:
- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.
- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir - ilgili Set_files dosyaları "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik grid oluşturur.
- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanmanız yeterlidir.
- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.
- Zaman Aralığı: M5.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.
- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.
- EA'da Bilgi Ekranı bulunur - bağlı olduğu forex çiftinin güncel Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Nasıl kurulur:
- Aşağıdaki 2 grafiği açın:
NZDCAD, AUDNZD.
- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.17'yi edinin).
- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).
ÖNEMLİ:
- Al/Sat için MAGIC parametreleri her zaman farklı olmalıdır.
- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_files'ı kullanın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.