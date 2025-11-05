Imperium Mini

👑 Imperium Mini — Imperium’un Hafif Sürümü

Imperium Mini, profesyonel ticaret robotumuz Imperium’un ücretsiz sürümüdür ve MT5 Market’te mevcuttur.
Bu sürüm, EA’nın işlem mantığını ve temel davranışını keşfetmenize olanak tanır, ancak tam sürüme kıyasla performans ve optimizasyon açısından sınırlıdır.

Robotun tam gücünü, istikrarını ve kârlılığını ortaya çıkarmak istiyorsanız, yalnızca 30 € karşılığında tam sürüm “Imperium”’a geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

⚙️ Temel Bilgiler

EUR/USD üzerinde çalışır
ECN brokerlar için tasarlanmıştır (IC Markets Standart hesapları mükemmel çalışır)
✅ Önerilen kaldıraç: 1:500
✅ Her sermaye ile uyumlu, 1 000 € üzeri daha güvenlidir
⚠️ Set dosyaları ve optimizasyon ayarları yalnızca ücretli kullanıcılar içindir
💼 Canlı işlem öncesi sistemi test etmek ve anlamak için idealdir

⚡ Neden Imperium (Tam Sürüm)’a geçmelisiniz?

📉 Daha düşük drawdown oranı
💰 Gelişmiş optimizasyonla daha yüksek kârlılık
🧠 Geliştirilmiş dahili mantık ve karar filtreleri
🧩 Resmî set dosyalarına ve yapılandırmalara erişim
🔧 Tüm piyasa koşulları için tamamen optimize edilmiş işlem parametreleri
💸 Sadece 30 €


Filtrele:
alb.004
17
alb.004 2025.11.05 20:19 
 

I prefer paid version but that's also good for a free bot, good work

Hugo Garcia
288
Geliştiriciden yanıt Hugo Garcia 2025.11.05 20:56
Glad you enjoyed it! Even the free version carries Imperium’s DNA 👑
Mix Street
19
Mix Street 2025.11.05 20:05 
 

Imperium, always good !

Hugo Garcia
288
Geliştiriciden yanıt Hugo Garcia 2025.11.05 20:55
Imperium never disappoints 👑 Thanks for your support!
