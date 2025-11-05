👑 Imperium Mini — Imperium’un Hafif Sürümü

Imperium Mini, profesyonel ticaret robotumuz Imperium’un ücretsiz sürümüdür ve MT5 Market’te mevcuttur.

Bu sürüm, EA’nın işlem mantığını ve temel davranışını keşfetmenize olanak tanır, ancak tam sürüme kıyasla performans ve optimizasyon açısından sınırlıdır.

Robotun tam gücünü, istikrarını ve kârlılığını ortaya çıkarmak istiyorsanız, yalnızca 30 € karşılığında tam sürüm “Imperium”’a geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

⚙️ Temel Bilgiler

✅ EUR/USD üzerinde çalışır

✅ ECN brokerlar için tasarlanmıştır (IC Markets Standart hesapları mükemmel çalışır)

✅ Önerilen kaldıraç: 1:500

✅ Her sermaye ile uyumlu, 1 000 € üzeri daha güvenlidir

⚠️ Set dosyaları ve optimizasyon ayarları yalnızca ücretli kullanıcılar içindir

💼 Canlı işlem öncesi sistemi test etmek ve anlamak için idealdir

⚡ Neden Imperium (Tam Sürüm)’a geçmelisiniz?

📉 Daha düşük drawdown oranı

💰 Gelişmiş optimizasyonla daha yüksek kârlılık

🧠 Geliştirilmiş dahili mantık ve karar filtreleri

🧩 Resmî set dosyalarına ve yapılandırmalara erişim

🔧 Tüm piyasa koşulları için tamamen optimize edilmiş işlem parametreleri

💸 Sadece 30 €