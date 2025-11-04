Neon Feather MT5

Geçerli fiyat yalnızca 99 için 5 kopya, sadece 4 kaldı... bundan sonra 122 USD'ye yükselecektir.





Neon Feather , ölçülen icra, minimal maruz kalma ve olaya duyarlı otomasyon değer veren traders için geliştirilmiştir. Baskı altında çalışacak şekilde tasarlanmıştır — volatilite artışlarına uyum sağlamak, duygusal tepkilerden kaçınmak ve yalnızca yapılandırılmış kriterlere dayalı olarak işlem yapmak için.





İcra Ortamı: GBPNZD üzerinde M30 zaman aralığında bağlayın. Sistem, tek bir grafik üzerinden tam mantık yığını yönetmek ve tanımlı çiftler arasında faaliyette bulunmak üzere tasarlanmıştır. Çoklu grafik kurulumu gerekmemektedir.

Sistem Mantığı Genel Görünümü

Yapı Temelli İcra: Bu EA, fiyat yapısı, momentum akışı ve zaman tabanlı volatilite koşullarının bir kombinasyonuna dayanır. İşlem girişleri nadir, kasıtlıdır ve yalnızca birden fazla onay katmanı karşılandığında gerçekleşir. Mantık, fiyat peşinde koşmayı veya eksik ayarlarla tepki vermeyi önler.



