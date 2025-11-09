GJ Smasher EA

Yeni ve güçlü GJ Smasher MT5’i tanıtıyoruzGBPJPY için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA).
Makine öğrenimi kullanılarak geliştirilen akıllı bir yapı süreci ve hedge fon seviyesinde bir mantık ile, hassas işlem yürütme, aşırı uyumdan korunma ve piyasada gerçek bir avantaj sağlar.

GJ Smasher, sağlam strateji ve tutarlı sonuçlar arayan traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir.
Akıllı trend takip motoru sayesinde, piyasanın verimsiz hareketlerini tespit eder ve işlemleri olağanüstü doğrulukla gerçekleştirir; her piyasa koşulunda mükemmel performans gösterir.

Önerilen Ayarlar

Parite: GBPJPY
Zaman Dilimi: H1 (1 saat)
Minimum Mevduat: 300 USD
EA Girdisi: mmRiskedMoney (her işlemde riske edilecek sabit miktar — değiştirilmesi gereken tek parametre)

Hesap Gereksinimleri

Hesap Türü: Hedging destekli
Broker: Düşük spread ve hızlı yürütme
VPS: Optimal performans için önerilir

Öne Çıkan Özellikler

  • Tam otomatik işlem

  • Basit ama güçlü strateji mantığı

  • Yüksek performanslı işlem yürütme

  • Düşük düşüş (drawdown)

  • Tehlikeli stratejiler yok (Martingale, grid vb. kullanılmaz)

  • Ayda ortalama 2’den fazla işlem

Nasıl Çalışır

  1. MQL5 Market’ten GJ Smasher MT5 satın alın;

  2. MetaTrader 5’e kurun;

  3. 24/7 VPS üzerinde çalıştırın;

  4. EA’nin tüm işlemleri sizin için yönetmesine izin verin — tam otomatik ve stressiz!


