ABMA Anchored MT5

ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması)

Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım.

Çapayı istediğiniz herhangi bir yere (örneğin, salınımın en yüksek veya en düşük olduğu noktaya, kırılma noktasına veya önemli hacimli mum noktasına ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl uyum sağlayacağı konusunda size tam kontrol sağlar.





Zaman Çerçevesi Kontrolü ile Ana Çapa





-Birincil çapa , seçili bir zaman çerçevesiyle (örneğin Günlük , Haftalık veya Aylık ) otomatik olarak hizalanmasını sağlayan yerleşik bir zaman çerçevesi ayarı içerir.

-Bu, ABMA'nın manuel ayarlamalar yapmadan daha yüksek zaman dilimi trendleri veya önemli yapısal seviyelerle senkronize edilmesini kolaylaştırır.





Çift Analiz için İkincil Çapa





-Ana çapanın yanında, göstergede ek bir ABMA üreten ikincil bir çapa da yer almaktadır.

-Bu ikincil çapa , birincil çapa zaman dilimine dayalı olsa bile serbestçe hareket edebilir.

-Grafikte bulunan Çift butonunu kullanarak aktif hale getirebilirsiniz, bu sayede anında grafiğinize hareketli bir çapa çizgisi yerleştirirsiniz.

-Her iki çapa da ilgili çapa noktalarına göre otomatik olarak destek seviyeleri çizer ve dinamik piyasa yapısı ve tepki bölgeleri hakkında net görsel rehberlik sağlar.





Dahili Risk Asistanı





Entegre Risk Asistanı hem dinamik hem de statik ATR tabanlı risk seviyeleri sağlar:

Statik ATR seviyeleri mum açılışlarından türetilir ve gösterge ayarlarında belirtilen lot büyüklüğüne göre pozisyon riskini dinamik olarak hesaplayan dahili bir Risk Hesaplayıcısı içerir.

Dinamik ATR seviyeleri , aşağıdakileri gösteren bir Fiyat Işını kullanılarak görselleştirilir: Mevcut ATR değeri Gerçek zamanlı risk hesaplaması (lot büyüklüğünüze göre) Bir mum geri sayım sayacı Güncel fiyat Piyasa hareketlerine göre canlı olarak güncellenen dinamik bir spread göstergesi



Tüm ATR parametreleri ve risk ayarları gösterge seçenekleri içerisinde tamamen özelleştirilebilir.





Çapa Kontrolü





-Bir çapanın konumunu değiştirmek için, kilidini açmak üzere çizgisine çift tıklamanız yeterlidir. Etkinleştirildikten sonra, çapa grafikte istediğiniz yere serbestçe taşınabilir.