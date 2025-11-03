ABMA Anchored MT4

ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması)

Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım.

Çapayı istediğiniz herhangi bir yere (örneğin, salınımın en yüksek veya en düşük olduğu noktaya, kırılma noktasına veya önemli hacimli mum noktasına ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl uyum sağlayacağı konusunda size tam kontrol sağlar.


Zaman Çerçevesi Kontrolü ile Ana Çapa

-Birincil çapa , seçili bir zaman çerçevesiyle (örneğin Günlük , Haftalık veya Aylık ) otomatik olarak hizalanmasını sağlayan yerleşik bir zaman çerçevesi ayarı içerir.
-Bu, ABMA'nın manuel ayarlamalar yapmadan daha yüksek zaman dilimi trendleri veya önemli yapısal seviyelerle senkronize edilmesini kolaylaştırır.


Çift Analiz için İkincil Çapa

-Ana çapanın yanında, göstergede ek bir ABMA üreten ikincil bir çapa da yer almaktadır.
-Bu ikincil çapa , birincil çapa zaman dilimine dayalı olsa bile serbestçe hareket edebilir.
-Grafikte bulunan Çift butonunu kullanarak aktif hale getirebilirsiniz, bu sayede anında grafiğinize hareketli bir çapa çizgisi yerleştirirsiniz.

-Her iki çapa da ilgili çapa noktalarına göre otomatik olarak destek seviyeleri çizer ve dinamik piyasa yapısı ve tepki bölgeleri hakkında net görsel rehberlik sağlar.


Dahili Risk Asistanı

Entegre Risk Asistanı hem dinamik hem de statik ATR tabanlı risk seviyeleri sağlar:

  • Statik ATR seviyeleri mum açılışlarından türetilir ve gösterge ayarlarında belirtilen lot büyüklüğüne göre pozisyon riskini dinamik olarak hesaplayan dahili bir Risk Hesaplayıcısı içerir.

  • Dinamik ATR seviyeleri , aşağıdakileri gösteren bir Fiyat Işını kullanılarak görselleştirilir:

    • Mevcut ATR değeri

    • Gerçek zamanlı risk hesaplaması (lot büyüklüğünüze göre)

    • Bir mum geri sayım sayacı

    • Güncel fiyat

    • Piyasa hareketlerine göre canlı olarak güncellenen dinamik bir spread göstergesi

Tüm ATR parametreleri ve risk ayarları gösterge seçenekleri içerisinde tamamen özelleştirilebilir.


Çapa Kontrolü

-Bir çapanın konumunu değiştirmek için, kilidini açmak üzere çizgisine çift tıklamanız yeterlidir. Etkinleştirildikten sonra, çapa grafikte istediğiniz yere serbestçe taşınabilir.


Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Market Layers MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Market Layers – Çok İşlevli Pazar Görselleştirme Aracı Market Layers kapsamlı, çok bileşenli bir göstergedir. Grafik kenarında doğrudan geniş bir yelpazede dinamik ve statik piyasa verilerini toplar, hesaplar ve görüntüler; çalışma alanını karıştırmadan temiz ve bilgi açısından yoğun bir işlem arayüzü sağlar. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yerleşik bir       Dinamik Risk Asistanı   .       arsa büyüklüğü       doğrudan girilir       lot büyüklüğü giriş alanı       Göstergenin grafiğinde
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Çok Boyutlu Yardım       MetaTrader 4 ve 5 için kullanıcı dostu bir göstergedir ve işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak için tasarlanmıştır. Sezgisel bir özellik ekler       SATIN ALMAK       Ve       SATMAK       düğmeler, bir       arsa büyüklüğü       Giriş alanını doğrudan grafiğe ekleyerek, işleminizin Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır. Tıkladığınızda       Satın almak       veya       Satmak       düğmesine basıldığında göste
Market Layers MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Market Layers – Çok İşlevli Pazar Görselleştirme Aracı Market Layers kapsamlı, çok bileşenli bir göstergedir. Grafik kenarında doğrudan geniş bir yelpazede dinamik ve statik piyasa verilerini toplar, hesaplar ve görüntüler; çalışma alanını karıştırmadan temiz ve bilgi açısından yoğun bir işlem arayüzü sağlar. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yerleşik bir       Dinamik Risk Asistanı   .       arsa büyüklüğü       doğrudan girilir       lot büyüklüğü giriş alanı       Göstergenin grafiğinde
ABMA Anchored MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
ABMA Sabit Göstergesi (Açılı Uyarlanabilir Bollinger Hareketli Ortalaması) Yatırımcıların analizlerini fiyat hareketindeki herhangi bir belirli noktaya sabitlemelerine olanak tanıyan, uyarlanabilir hareketli ortalamalara yönelik güçlü ve esnek bir yaklaşım. Çapayı   istediğiniz herhangi bir yere (örneğin,   salınımın en yüksek veya en düşük olduğu   noktaya,   kırılma noktasına   veya   önemli hacimli mum noktasına   ) manuel olarak yerleştirebilirsiniz; bu da göstergenin piyasa yapısına nasıl u
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt