Scalping AI MT5

Yapay zeka destekli, uzun yıllar süren çalışmalarla geliştirilmiş bir robottur. Robot, çok hafif/güvenli bir hedge stratejisi kullanır.

Merhaba MQL5 topluluğu,

Popüler Grid ve Martingale stratejilerine dayanan, ancak önemli bir farkla – gelişmiş risk yönetimi ile donatılmış – bu eşsiz Uzman Danışmanı (EA) sizlere sunmaktan heyecan duyuyorum. Bu botu tamamen ücretsiz olarak sağlıyorum.

Geleneksel martingale sistemlerinin barındırdığı yüksek risklerin farkındayım. Bu EA, bu riskleri azaltmak ve çok daha yüksek bir güvenlik seviyesinde çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:

Modifiye Edilmiş Strateji: Klasik, agresif yaklaşımın aksine, bu EA riski (pozisyon büyüklüğünü) kontrol altında tutmak için grid ve lot büyüklüğünde akıllı bir mantık kullanır.

Düşük Risk Odaklı: Öncelikli amaç büyük ve hızlı kârlar değil, istikrarlı ve kontrollü bir hesap büyümesidir.

Güvenlik Mekanizmaları: Maksimum drawdown'u (hesap erimesini) sınırlamak ve sermayenizi korumak için yerleşik özellikler içerir.

Tamamen Ücretsiz: Bu, topluluğa benim bir katkımdır.



Nasıl Başlarım:

EA'yı 'satın aldıktan' sonra (ücretsiz olsa bile), lütfen satın alma onayınızın ekran görüntüsüyle birlikte bana özel bir mesaj gönderin. ('Satın Alınanlar' sekmesine gidin ve ekran görüntüsü alın.) Onayınızdan sonra, size kullanım kılavuzunu (manual) ve tüm ayarlarda size yardımcı olacak desteğimizin ve diğer kullanıcıların bulunduğu gruba erişim göndereceğim. Orada bu EA hakkında konuşabilirsiniz. Platformunuzda AutoTrading'i (Otomatik Alım-Satım) açın, EA'yı önerilen paritelerde M1 grafiğine ekleyin, ayarları kılavuza göre yapın, hepsi bu. EA'yı düşük spread'i olan bir broker ile, minimum $2000 depozito ve 1:30'dan 1:1000'e kadar kaldıraçla kullanmanızı öneririz. Robotu 24 saat bağlı kalması için bir VPS üzerinde çalıştırmanızı ve gerçek bir hesaba eklemeden önce mutlaka bir demo hesapta test etmenizi tavsiye ederiz.

Teknik Özellikler

Döviz Pariteleri: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, NZDUSD ...

Zaman Dilimi: M1

Minimum Depozito: $2000

Önerilen Hesap Türü: ECN veya Raw Spread

Önerilen Broker: BlackBull Markets

Kaldıraç: 1:30'dan 1:Sınırsız'a kadar





Sonuç: https://www.mql5.com/en/signals/2333032





‼️ ÇOK ÖNEMLİ: OPTİMİZE EDİLMİŞ AYAR DOSYALARI (.set)

Bu EA'nın düşük riskli ve etkili performansı, tamamen belirli piyasa koşulları için optimize edilmiş doğru .set dosyalarının kullanılmasına bağlıdır.

Bu EA'yı indirdikten veya 'satın aldıktan' (ücretsiz olarak) sonra, en güncel ve en iyi performans gösteren optimize edilmiş .set dosyalarını almak için lütfen benimle doğrudan iletişime geçin.

İhtiyaçlarınıza en uygun ayarları size sağlamaktan mutluluk duyacağım.

Risk Uyarısı: Lütfen tüm alım satım işlemlerinin risk içerdiğini unutmayın. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu EA'yı gerçek bir hesapta kullanmadan önce daima bir demo hesapta test edin.